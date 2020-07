– Sommaren 2016 låg eg på sjukehus, så sommaren 2017 måtte me «ta igjen». Eg trur me spelte 17 jobbar etter kvarandre, seier Lars Lillo-Stenberg.

Han har ein sommar der han kosar seg med det han kallar «lang sommarferie». No er han bedt om å kome med eit festivalminne, og då er det er heile 2017-sommaren han trekker fram.

– Det var veldig fint vær, og me vart så utruleg drivne med det me skulle gjere. Den rekka med jobbar me hadde då, på Sørlandet og rundt omkring, det var fantastisk. Det festivalåret vil eg aldri gløyme, seier han.

MEIR: Lars Lillo-Stenberg fekk blod på tann under Over Oslo, og kjente han gjerne skulle spelt meir. Foto: Kristian Jøndal / Over Oslo

Kanskje blir årets festivalsommar også noko å hugse, for i juni spelte deLillos på festivalen Over Oslo. Med nydeleg utsikt frå Grefsenkollen fekk eit utval publikum sjå på.

– Det kom nesten som ei overrasking på oss at det var så fint å stå og spele for folk. Det var kjærkome, og me kjente der og då at, søren, me gjerne skulle spelt meir, seier Lillo-Stenberg.

Litt av konserten kan du også få oppleve, så skru opp lyden og nyt!

Smak av honning

Om du i sommar nyt å ha fri, berre er til, og kjenner sola varme, så er dette låten for deg. Drøym deg vekk med «Smak av honning».

SJÅ LÅT: Smak av honning av deLillos på Over Oslo i juni 2020.

Sveve over byen

Viss du derimot er litt trøtt av livet, og pent vær får deg til å sitte inne, så søk trøyst i låten «Sveve over byen».

SJÅ LÅT: Sveve over byen av deLillos på Over Oslo i juni 2020.

Neste sommer

Ein kan håpe, at neste år, neste sommar, skal me atter vere der, og synge gamle songar om igjen. På festival.

Enn så lenge, nyt denne låten.

SJÅ LÅT: Neste sommer av deLillos på Over Oslo i juni 2020.

Gjennom sommaren 2020 gir NRK deg noko av det beste frå festivalane i Noreg. Få med deg heile konserten med deLillos på NRK2 den 11. juli, klokka 22.40, i NRK TV, eller her:

SJÅ KONSERT: Festivalsommaren i Noreg blei ikkje som planlagt, men mange festivalar arrangerer nokre konsertar. NRK sender eit utval av desse. Her er deLillos frå Over Oslo.

