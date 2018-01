Tre år siden Charlie Hebdo: Større redsel blant journalister

Zineb El Rahzoui jobbet for Charlie Hebdo da angrepet skjedde, men den 7. januar for akkurat tre år siden befant hun seg på ferie.

– Jeg hadde flaks. Jeg var heldig som ikke var tilstede da islamistene kom inn i redaksjonen, sier den kjente journalisten.

Journalist Zineb El Rahzoui var heldig. Dagen da angrepet på Charlie Hebdo skjedde, var hun på ferie. Foto: Johan Tollgerdt

Men hun legger til at frykten for terrorisme følger mange franske journalister den dag i dag.

Zineb arbeider ikke lenger hos Charlie Hebdo, men når vi treffes følger likevel fem livvakter med.

– En redd journalist er en tiende journalist, sier hun.

Tegnerne skutt og drept

11 personer ble drept i angrepet 7. januar 2015.

Tegnerne Wolinski og Cabu traff jeg personlig flere ganger. Jeg minnes et par morsomme og humoristiske eldre menn som blant annet likte å spise couscous.

De to ble skutt og drept sammen med ni andre personer da terroristene tok seg inn i redaksjonens gamle lokaler.

Attentatspersonene aksepterte ikke avisens satirer om profeten Mohammed, men mente det var blasfemi.

Fakta om terrorangrepene i Paris Ekspandér faktaboks Væpnede menn slo til på seks forskjellige steder i Paris om kvelden fredag 13. november. 130 personer ble drept og 351 såret, 98 av dem alvorlig.

Konsertlokalet Bataclan: 89 personer ble drept da tre gjerningsmenn stormet lokalet en time ut i konserten med det amerikanske bandet Eagles of Death Metal og skjøt rundt seg. To av angriperne sprengte seg selv da politiet stormet lokalet. Den tredje ble skutt av politiet.

Fotballstadion Stade de France: Tre selvmordsbombere og en forbipasserende mistet livet i tre eksplosjoner ved stadionet.

Restauranten La Belle Equipe: 19 personer ble drept da gjerningsmenn åpnet ild fra en svart Seat.

Restauranten Le Petit Cambodge og baren Le Carillon: Minst 15 personer ble drept da angriperne skjøt mot restauranten og baren. Ifølge vitner ankom de i en svart Seat Leon.

Pizzeriaen Casa Nostra: Fem personer ble drept da angripere skjøt mot restauranten. Også her kom gjerningspersonene i en svart Seat.

En selvmordsbomber sprengte seg på Boulevard Voltaire, nær Bataclan. En person ble alvorlig såret. * Det siste av de 130 dødsofrene døde av skadene på sykehus 20. november.

Alle gjerningsmennene unntatt en, Salah Abdeslam, ble drept eller sprengte seg i luften under aksjonen. (NTB)

Redaksjon i en bunker

I dag ligger Charlie Hebdo-redaksjonen i en bunker på hemmelig adresse i Paris.

– Så farlig er det å jobbe der, sier norsk-franske Benedicte Berner-Eyde, statsviter på høyskolen Science Po i Paris og formann i organisasjonen Civil Rights Defenders.

– De ansatte er truet på livet. De mottar hele tiden trusler i posten eller på mail og må derfor beskyttes.

Hos Charlie Hebdo betaler de opp mot 15 millioner kroner per år for denne beskyttelsen. Avisen mener staten burde ta disse kostnadene.

– Det har jo gått veldig bra for Charlie Hebdo etter attentatet. De fikk veldig mye støtte. I 2017 var resultatene litt mindre bra, men avisen har nok ennå penger for å kunne betale for sikkerheten, sier Berner-Eyde.

Bedriver selvsensur

Flere franske nyhetsjournalister har personlig fortalt meg om hvordan de altfor ofte bedriver selvsensur for å slippe sensitive, religiøse spørsmål.

Det journalistene forteller er at de er redde for å uttrykke seg nedverdigende om religioner. Det gjelder både muslimske, jødiske og katolske tema.

For selv innenfor strenge katolske kretser finnes det nå sterke, radikale strømninger i landet.

De fleste franske journalister mer forsiktige

– Jeg tror absolutt at attentatet har gjort det slik at journalister er mer forsiktige i hvordan de uttrykker seg og hvordan de tar opp visse spørsmål, sier Berner-Eyde.

Mange franskmenn anser likevel at Charlie Hebdo er den siste avisen som tør å gå til det ytterste i sine satiriske provokasjoner.

I Frankrike har alle friheten til å kritisere hvilken religion eller hvilke guder de vil – uten å utsettes for trusler, sier Jeremie Peltier ved den franske tenketanken Institut Jaures. Foto: Johan Tollgerdt

Ved den sosialistiske tenketanken Fondation Jean-Jaures, organiseres det i disse dager flere debatter for å beskytte og fremme ytringsfriheten og pressefriheten.

– Før attentatet tok folk ytringsfriheten for gitt. Men nå etter hendelsen mot Charlie Hebdo har man innsett hvor viktig pressefriheten er for samfunnet, sier forskningssjef Jeremie Peltier til NRK.

Regjeringen støtter ytrings- og pressefriheten

Peltier har sammen med politikeren Marlène Schiappa, minister i den franske sentrumsregjeringen, nå sluppet bok om temaet. Der befester den franske regjeringen sin posisjon i spørsmålet.

– Alle har frihet til å kritisere hvilken religion og hvilke guder de vil, uten å bli utsatt for trusler i Frankrike, sier Peltier.

– Verdsetter Charlie Hebdos satirer

Denne uken kom Charlie Hebdo ut med et minnenummer. På omslaget titter en mann ut gjennom luken av en bunker.

– Vil dere kjøpe en Daesh almanakk? spør noen.

Mannen svarer.

– Nå holder det. Vi hos Charlie Hebdo har allerede betalt nok.

(Daesh brukes om terrororganisasjonen IS, journ. anm.)

Benedicte Berner-Eyde, som akkurat nå befinner seg utenlands, sier hun ofte leser Charlie Hebdo.

– Satirene kan være veldig provoserende og noen er veldig gode.

