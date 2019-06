Tore Renberg i pocket-streik

Kvinnene fra «To søstre» er funnet

De to norsksomaliske kvinnene som Åsne Seierstad skrev om i boka «To søstre» er funnet i live i Syria, melder Aftenposten. De to bærumsjentene stakk av fra familien i 2013 for å slutte seg til IS. Deres far, Sadiq Abdallah Juma, (bildet) kjempet hardt for på å få dem hjem til Norge. Seierstads bok fikk Brageprisen i 2016 for sakprosa.