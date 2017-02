Torbjørn Urfjell: – Det er ikke rovdrift på filmarbeidere i Norge

– Det er ikke rovdrift på filmarbeidere i Norge, sier Torbjørn Urfjell, direktør i Virke Produsentforeningen.

I går kunne NRK avsløre at ansatte på innspillingen av storfilmen «Snømannen» jobbet opp mot 190 timer overtid på én måned. Flere forteller om lønns- og arbeidsvilkår noe som, ifølge arbeidstilsynet, bryter med norsk lov.

– Press fra produsentforeningen

Arbeidsmiljøloven tillater maksimalt 50 timer overtid i løpet av en fireukersperiode. Men ifølge avtalen mellom Filmforbundet og produksjonsselskapet Snømannen AS, kan de ansatte jobbe mer enn 50 timer i spesielle tilfeller.

Forbundsleder Sverre Pedersen i Filmforbundet var med på å få i stand avtalen, som er oversatt fra den norske overenskomsten.

– Våre overenskomster forholder seg til punktene i arbeidsmiljøloven som er relatert til tariffavtaler. Så vi har selvfølgelig hatt et press fra produsentforeningen i Norge for at vi skal ligge på det loven faktisk åpner for, sier Pedersen til NRK.

Fryktkultur

Urfjell understreker at «Snømannen» ikke er en norsk produksjon, og at arbeidsforholdene ikke kan sammenlignes med norske filmer.

– Det er veldig dumt hvis Filmforbundet skaper et inntrykk av at det drives rovdrift generelt i norsk film, basert på en sak som handler om en utenlandsk produksjon.

«Det var umenneskelig»: Norske ansatte på Snømannen jobbet til de stupte, sier de ble kjeftet ut og følte seg kneblet. Du trenger javascript for å se video. «Det var umenneskelig»: Norske ansatte på Snømannen jobbet til de stupte, sier de ble kjeftet ut og følte seg kneblet.

Han mener norsk filmbransje er preget av optimisme, arbeidslyst og arbeidsglede.

– Det er på ingen måte noen fryktkultur i norsk film, sier han.

– 50 timer overtid per måned, er det for mye for en filmarbeider?

Torbjørn Urfjell, direktør i Virke Produsentforeningen.

– Vi skal holde oss innenfor reglene i arbeidsmiljøloven og de overenskomstene vi har med Filmforbundet. «Snømannen» er en utenlandsk produksjon, og det er veldig dumt hvis filmforbundet skaper et inntrykk av at det drives rovdrift generelt i norsk film basert på denne produksjonen, sier Urfjell.

Norske produksjoner

Pedersen reagerer på Urfjells kommentar, og mener arbeidsforholdene under norske produksjoner også er kritikkverdige.

Sverre Pedersen, generalsekretær i Norsk filmforbund. Foto: Tore Linvollen / NRK

– Jeg kommer fra filmbransjen og dette kan jeg mye om. Det er pinlig at Urfjell sier det han sier. Filmforbundet sitter på dokumentasjon som timelister og undersøkelser som viser at dette også skjer under norske produksjoner.

Filmens amerikanske produsent Universal henviser til filmens engelske produsenter Working Title Films, som trass gjentatte henvendelser ikke har besvart NRKs spørsmål om arbeidsforholdene under innspillingen av «Snømannen».

Heller ikke ledelsen i det norske selskapet Snømannen A/S, som var ansvarlig for alle de norske ansatte på filmen, vil la seg intervjue om saken.