Topper Billboard med egetprodusert album

Verdensstjernen «Lorde», Ella Maria Lani Yelich-O'Connor (20) fra New Zealand, overrasket en hel verden da hun som sekstenåring ble den yngste soloartisten til å toppe Billboard-listen siden 1987, med låten «Royals». Hitlåten skrev hun da hun var 15 år og den lå på førsteplass i ni uker.

I 2014, som var året etter, vant hun også to Grammy-priser for sitt debutalbum «Pure Heroine». Etter å ha tatt en pause fra rampelyset kom hennes andre album «Melodrama» ut 16. Juni. Nå ligger også det på førsteplass på Billboards albumliste.

– Det første albumet lagde vi på tre måneder, men dette albumet brukte vi to år på. Følelsen av å gi det videre til fansen er veldig spesiell, for plutselig er det ikke lenger bare min hemmelighet, sier 20-åringen.

Etter å ha fått strålende tilbakemeldinger fra både anmeldere og fans sier hun at det er som å være en stolt mor som har introdusert barnet sitt for verden.

Det vanskelige andre albumet

I musikkindustrien beskrives ofte det andre albumet til en artist som vanskelig, på grunn av høye forventninger til å følge opp en tidligere suksess. «Lorde» har også følt på det.

Lorde tok en svipptur innom Oslo tirsdag for å snakke om sitt nye album «Melodrama». Foto: Håvard G. Hagen / NRK

– Det er et reelt begrep. Det var en veldig vanskelig prosess, men ikke på grunn av presset utenifra. Det var det at jeg selv ønsket å lage noe veldig bra og spesielt som var tøffest å leve opp til. I tillegg ville jeg utvikle musikken min. Derfor tok det også så lang tid, sier Yelich-O'Connor.

Hun sier at den største forskjellen mellom det første og andre albumet er at hun har blitt mer selvsikker som låtskriver.

– Da vi lagde «Pure Heroine» var jeg bare 16 år og uerfaren. Nå har jeg skrevet og produsert mye mer musikk, som har gjort at jeg har blitt bedre på det jeg gjør, sier hun.

Stereotypiske kjønnsroller i musikkbransjen

Sammen med den amerikanske produsenten Jack Antonoff har hun vært med å produsert hele det nye albumet. Hun takker medprodusenten for å ha lært henne så mye om produksjon. At ikke flere kvinnelige artister tar del i produksjoner synes hun er latterlig.

– Jentene skriver de vakre melodiene og tekstene, mens guttene lager trommelydene. Jeg sa: «Nei, jeg vil lage en skikkelig kul skarptrommelyd» for jeg vet hva jeg driver med. Albumet ville aldri vært det det er i dag hvis det ikke hadde vært for at jeg var så involvert i produksjonen. Jeg er så stolt av den nettopp fordi jeg har vært å produsere alle låtene, sier tjueåringen.