Top Gear vil fortsatt til Norge

BBC-serien «Top Gear» har i åresvis nytt å bli kalt «verdens mest populære bilprogram», men har de siste årene fått mest oppmerksomhet på grunn av sine programledere.

Tidligere programelder Jeremy Clarkson fikk sparken fra BBC da han klabbet til en produsent etter en krangel om mat.

Han og hans to kolleger James May og Richard Hammon ble erstattet avseks nye programledere i fjor - men når NRK blir invitert for å intervjue dem foran en ny sesong, er bare tre igjen.

La merke til kritikken

Den mest kjente av dem er den tidligere «Friends»-stjernen Matt LeBlanc. Han leder showet sammen med Chris Harris og Rory Reid. De fikk mye dårlig kritikk for sesongen, i tillegg til at publikumsoppslutningen ble den dårligste på svært mange år.

NRK vil vite hvordan det opplevdes.

– Å lage et helt nytt «Top Gear» uten de tre programlederne som alle var vant til, måtte bli en utfordring. Øyeblikket måtte komme når publikum så på TV og så en helt annen gjeng der, og noen gjorde opprør, sier Rory Reid.

Han var en relativt ukjent motorjournalist inntil han ble hentet inn til showet.

Matt LeBlanc er uenig med kritikerne.

– Mange mennesker sier ufine ting om sesong 23 (forrige sesong), jeg syntes det ble veldig bra. Det var gøy å lage det, og folk jeg snakket med likte det. Du vil alltid støte på folk som er blodfans av de gamle programlederne, og det er greit. Jeg var fan selv, og syntes de var bra.

LeBlanc har ikke sett det nye showet til den gamle programledertrioen, som nå finnes på strømmetjenesten Amazon Prime. Han unnskylder seg med at han ikke har funnet ut hvordan han kan se på det, til høylytt latter fra sine to medprogramledere.

GLEDER SEG: Programleder Matt LeBlanc ser frem til en ny sesong av det populære bilprogrammet «Top Gear». Foto: BBC

– Sniker meg inn – hvis jeg har råd til vinen

Forut for forrige sesong, ble NRK fortalt at et program skulle spilles inn i Norge. Etter planen skulle de kjøre bil både på Atlanterhavsvegen og opp Trollstigen – begge i Møre og Romsdal. Men innspillingen ble stanset i siste øyeblikk, noe som skuffet LeBlanc.

– Jeg gledet meg til å reise til Norge. Forhåpentligvis kommer vi til å få det til.

Kollega Chris Harris bryter inn:

– Jeg vil drive med iskjøring på Geilo! Jeg drar alltid dit på et tidspunkt. Sniker meg inn, hvis jeg har råd til å kjøpe vinen, og så kjører et par dager på isen. Det er slik du lærer, sier han med drømmende øyne.

Men noen dato for et eventuelt Norgesbesøk har NRK ikke fått. Den nye sesongen starter imidlertid på BBC Brit 9. mars.