Tone Damli mener VG svertet musikken hennes

For fem uker siden slapp Tone Damli singelen «Pinnacle», hennes første singel på tre år. Under et intervju med «Senkveld» denne uken sier artisten at hun opplevde VGs dekning av singelslippet som en heksejakt, skriver TV 2.

I kveld skriver Damli om «Senkveld»-intervjuet på sin egen blogg.

Ifølge artisten lå det an til å bli et veldig bra singelslipp da «Pinnacle» var klar for slipp tidligere i år. Til P3 sa Damli at 2017 kom til å bli hennes musikkår.

Men mottakelsen av comebacket ble ikke bare varm. Singelen fikk terningkast to i VG og en treer i Dagbladet.

Les også: Tone Damli tar seg nær av kritikken

– Svertekampanje

– Samtidig som alt dette skjedde begynte VG med det som føltes som en kampanje for å sverte utgivelsen. Spesielt én journalist var på meg og teamet mitt hele tiden. Og hver dag i over en uke kom det ut negative artikler som inneholdt negativitet, spekulasjoner og drittkasting, skriver artisten.

Videre skriver Damli at det verste var da VG publiserte en sak fra Spellemann-utdelingen om at Damli ville ha æren for å ha funnet Astrid S. Dette skal ha provosert Damli, som mener seg feilsitert. Hun reagerer også på VGs artikkel om at singelen floppet.

– Det gikk så langt at avdelingssjefen i VG tok kontakt og unnskyldte hetsen. Det setter jeg pris på, men skaden har allerede skjedd, fortsetter Damli.

Komiker og NRK-profil Siri Kristiansen er blant dem som støtter Damli etter blogginnlegget. «Heia de som vil og prøver», skriver Kristiansen på Facebook.

VG uenig i kritikken

UENIG: Nyhetssjef for Rampelys, Atle Jørstad. Foto: Frode Hansen / VG

Nyhetssjef for Rampelys, Atle Jørstad, mener det er helt feil å kalle VGs dekning for en svertekampanje.

– Det innebærer at vi gikk inn for å ødelegge for henne. Sånn jobber ikke vi. Jeg skjønner at Damli reagerer på å få terningkast to, men hun er vurdert på helt vanlige kriterier av en proff anmelder, skriver Jørstad i en e-post til NRK og fortsetter:

– Jeg skjønner at hun ikke synes det er hyggelig å få låten omtalt som en flopp, men jeg mener tallene – både da og nå – tilsier at den har vært mislykket kommersielt. Og jeg synes det er kultur- og underholdningsmedienes oppgave å gå kommersielle aktører etter i sømmene, spesielt etter at vi har gitt lanseringen oppmerksomhet.

Ifølge Jørstad stemmer det ikke at flertallet av sakene skrevet i denne perioden var vinklet negativt.

– Jeg anser ikke saker om hvordan hun bor under oppussingen, at hun gikk på rød løper uten sminke eller at hun forsøker seg på et comeback som negative – ei heller saken vi laget da minMote hyllet henne for hemmeligheten back Costume-antrekket.

– Er Damli for hårsår i dekningen av henne?

– Jeg tror alle vi i mediene har godt av debatt rundt det vi gjør, også vi. Jeg har aldri opplevd Tone som hårsår, men jeg er ikke enig med henne i at mediene må heie på artistene og ha fokus på de positive tingene. Da feiler journalistikken. Tone er selv en kommersiell aktør, og det er en hovedoppgave i journalistikken å ettergå de kommersielle aktørene.

Jørstad skriver at han har møtt Damlis manager for å snakke om dekningen, og at det var et konstruktivt og hyggelig møte. Det var Jørstad som tok initiativ til møtet.

– Der beklaget jeg inngangen på en sak om Tone og Astrid S, som ble dratt for langt og som vi endret etter hvert. Og så sa jeg at jeg syntes vi hadde laget for mange saker. Jeg vil understreke at jeg aldri «unnskyldte hetsen», som hun skriver i bloggen: Jeg opplever ikke dekningen som hets.