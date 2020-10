To priser til NRK i den prestisjetunge konkurransen Prix Europa

NRK-serien «22. juli» vant i kategorien beste miniserie. NRK-radiodramaet «Made in Norway» vant for beste radiofiksjon.

I Prix Europa deles det ut priser til de beste produksjonene i en rekke sjangre.

– Dette er helt fantastisk. Det har vært sterk konkurranse. Jeg er utrolig stolt over hva NRK har fått til som vinner både TV- og radiokategoriene, sier en nesten målløs dramasjef Ivar Køhn.

I juryens begrunnelse står det blant annet:

«The show puts light onto the trauma of this tragedy in a very sensitive way. You begin to feel how it can affect not only every single person but a whole nation. Well done!»

«Serien belyser traumene til denne tragedien på en veldig følsom måte. Man begynner å føle hvordan det kan påvirke ikke bare hver eneste person, men en hel nasjon. Godt gjort!»

31 europeiske land

Prix Europa vurderer serier fra 31 europeiske land.

Norge var i år nominert med totalt 8 produksjoner.

Soldaten Oda er på oppdrag i Irak og blir angrepet av terrorister som bruker norskproduserte panservernraketter M72. Medsoldater blir drept og skadet. Hun starter en kamp for å finne ut hvordan det er mulig at våpen produsert i hennes hjembygd Raufoss havner i fiendens hender. Foto: NRK

Av de fire radioproduksjonene var det Made in Norway, som fikk pris. I juryens begrunnelse stod det blant annet:

«This production transports the listener into Iraq».

«Denne produksjonen flytter lytteren til Irak».

Prix Europa blir støttet av EU-parlamentet og Europarådet.