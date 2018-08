TMZ: Stjernerapper om bord på fly som nødlandet

Jetflyet, som er av typen Gulfstream IV, var i ferd med å ta av fra Teterboro flyplass i New Jersey da de to hjulene på venstre side punkterte, ifølge Flightradar24.

Flyet har totalt tre hjulpar, to i front og ett under hver vinge.

Nødlandingen skjedde klokken 21.50 norsk tid, på Stewart International Airport i New York.

Tvunget til å nødlande

Kjendisnettstedet TMZ skriver at den kjente amerikanske rapperen Post Malone, som egentlig heter Austin Richard Post, var om bord.

Det samme skriver CNN, som hevder informasjonen kommer fra en kilde med kjennskap til flygningen.

Privatflyet skulle til Luton i England, men fordi hjulene punkterte ble piloten tvunget til å snu og foreta en nødlanding.

Bildet viser hvordan flyet har sirkulert rundt for å kvitte seg med så mye drivstoff som mulig, før landing. Foto: Flightradar24.com

16 personer om bord

I et lydopptak TMZ har fått tak i, forteller piloten at de har mistet to hjul og ber om godkjennelse til å sirkulere i luftrommet over flyplassen. Han opplyser også at det er totalt 16 personer om bord.

Flygelederen oppfordrer deretter piloten til å fortsette å fly, for å bruke opp mer drivstoff og begrense skadeomfanget ved en eventuell krasjlanding.

En video fra samme mediehus viser nødpersonell som er på plass på flyplassen i Teterboro. De ble kalt inn før det ble besluttet at flyet skulle lande et annet sted.

Ifølge AP News hadde en gruppe fans samlet seg på Westfield flyplass i Massachusetts, hvor det først ble meldt om at flyet skulle lande.

– Vi kom fordi han hadde den største dagen i sitt liv i går (under MTV Awards, journ. anm) og vi ville forsikre oss om at han var trygg, sier Jessica Kielb til nyhetsbyrået.

Ungt stjerneskudd

23 år gamle Post Malone beskrives som en av de mest lovende rapartistene i USA, og ble blant annet tildelt prisen for «årets låt» under nattens MTV Video Music Awards, for låten «Rockstar».

Flere av låtene fra hans nyeste album «Beerbongs & Bentleys» har lenge trumfet på den prestisjetunge Billboard-lista.

I sommer opptrådte Malone på Stavernfestivalen, og under helgens Findings Festival på Bislett Stadion i Oslo.