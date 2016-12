– Det var litt sånn klisjé, men jeg våknet faktisk midt på natten og fikk ideen om at jeg måtte bli prest, sier NRK-profilen Bjarte Tjøstheim.

Sammen med Vidar Josdal står han for manus på den nye tv-serien «Presten», hvor Tjøstheim spiller seg selv. I serien slutter han i «Radioresepsjonen» og tar fatt på en karriere som prest, og det er ikke helt tilfeldig.

– Min far er prest. Så jeg tenkte jeg måtte gå i min fars fotspor, bli prest og gjøre noe meningsfullt med livet mitt i stedet for å drive med tull, tøys og underbuksevitser, sier han lattermildt.

Tjøstheim røper at det ligger litt realisme bak utfoldelsen i presterollen. For det var ikke selvfølgelig at han skulle ende opp som moromann i NRK.

– Jeg tenkte på å bli prest som yngre, men så ble ikke det noe av. Men jeg har alltid tenkt «hvordan ville jeg vært som prest om jeg hadde gått den veien?». Nå får vi på en måte et slags svar på det, sier han.

Spiller på virkeligheten

Som en form for mockumentary inneholder «Presten» flere hendelser fra Tjøstheims virkelige liv. Når han forlater NRK for å bli prest, skjer det etter at han har overlevd et hjerneslag - en smertefull hendelse i hans virkelige liv.

– I virkeligheten fikk jeg dette hjerneslaget, og da får man noen ekte eksistensielle tanker - i hvert fall gjorde jeg det - om hva jeg gjør her på jorden og bruker livet mitt på. Det var en sterk motivasjon til å tenke sånne tanker og hva om jeg hadde blitt prest, sier Tjøstheim.

SPENT: Skuespiller og komiker Bjarte Tjøstheim er spent på mottakelsen av sin første egne tv-serie. Premieren er 7. januar. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Hvorvidt komikeren gjør en god figur som prest, gjenstår å se. Ifølge 49-åringen selv, oppstår det i hvert fall flere absurde og komiske situasjoner når han leker seg som prest på skjermen.

– Det gøyeste er å se idéer til scener man har tenkt på lenge, bli virkelige. Som scenen der jeg skal gå med sørgebudskap til en enke, men ikke klarer det, fordi det er for trist.

Nerver i høyspenn

Selv om han er en erfaren komiker, legger ikke Tjøstheim skjul på at han er spent på publikums mottakelse av «Presten».

– Nervene er i høyspenn. Den nevrotiske siden av meg i «Radioresepsjonen» er 110 prosent ekte. Jeg er kanskje verre i virkeligheten enn jeg er på radio. Nervene er tynnslitte, men jeg gleder meg også veldig til å vise dette, for å se hva folk synes.

– Hva tror du faren din, presten selv, vil synes?

– Jeg tror han vil like det, han fikk jo se piloten som vi lagde. Jeg tror serien er et hakk eller to bedre enn piloten, så han vil nok like den, sier Tjøstheim.

«Presten» har premiere lørdag 7. januar på NRK1.

