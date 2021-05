Tix vurderer endringer før finalen: – Kanskje det kommer en overraskelse

– Jeg skal gå gjennom sceneshowet og se det ordentlig et par ganger. Og da regner jeg med at jeg ikke er helt fornøyd enda, og at jeg vil gjøre noen endringer, sier Andreas «Tix» Haukeland til NRK.

I semifinalen på tirsdag hadde Tix gjort flere endringer etter opptredenen i den norske finalen.

Den mest omtalte endringen i showet var at han tok av seg brillene noen sekunder rett før siste refreng.

– Jeg har vel blitt litt kjent for at jeg pleier å toppe meg selv. Så kanskje jeg skal gjøre noen endringer i finalen, så da kommer det kanskje noen overraskelser, sier han hemmelighetsfullt.

Slik skal Tix vinne

Tix jobber nå hardt for å sanke flest mulig stemmer i finalen.

Foreløpig ligger han på en 16. plass på Eurovision-oddsen, altså listen bettingselskapene lager over hvem de tror havner hvor på resultatlisten.

Ingeborg Heldal er veldig glad i Eurovision Song Contest. Foto: Julia Marie Naglestad

– Det jeg skal bruke mest tid på frem til finalen er å formidle budskapet midt i så mye internasjonal presse som mulig. Og nå ut til dem som forteller meg om hvor mye min historie traff dem, sier han.

Tror på Tix, men...

Ingeborg Heldal, redaktør i KK og Eurovision-entusiast, tror Tix har en sjanse på seier, men ville ikke satt alle pengene på ham:

– Jeg tror mest på Italia. Og så heier jeg på Malta. Og så ligger hjertet mitt hos Tix, selvfølgelig. Plutselig vil Europa har englevinger og pannebånd, sier hun.

Tix innrømmer at det viktigste ikke nødvendigvis er å vinne:

– Så lenge hjerte er av gull, så trenger ikke trofeet å være av gull.