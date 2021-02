Lørdag er det klart for det store MGP-slaget 2021. 12 artister skal kjempe om å representere Norge i verdens største musikkonkurranse i Rotterdam i mai.

Selv om det er Ola og Kari nordmann som skal stemme og avgjøre det hele – hvem mener folk i det store utland at bør representere Norge i det store slagersirkuset?

Vi har utfordret noen av de mest profilerte Eurovision-ekspertene internasjonalt, til å si hva de syns om finalefeltet.

– Gir en spirituell følelse

Det internasjonale fannettstedet og Youtube-kanalen Wiwibloggs har en meningsmåling hvor de spør hvem ESC-fansen vil at skal representere Norge. Der leder i skrivende stund Keiino, foran Jorn, Raylee og Imerika. Nederst ligger Stavangerkameratene.

William Lee Adams, profilen bak Wiwibloggs, har en klar formening om hvem han vil skal vinne pokalen og billetten til Rotterdam.

– Min stemme går til Keiino. Hvis Eurovision er en religion, er Alexandra, Fred and Tom den hellige treenighet. Freds joiking gir en spirituell følelse.

POPULÆRE: Keiino ligger ifølge ekspertene godt an til å vinne den norske finalen. En av dem mener opptredenen kan gjøre deg religiøs. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Tenkte det var Backstreet Boys

Men han tror også Tix vil gjøre det godt internasjonalt, og av litt originale grunner.

– Når jeg først hørte sangen til Tix, tenkte jeg det var Backstreet Boys eller et annet boyband fra gamle dager. Men jeg forelsket meg i den da jeg så sceneshowet. Europeere vil like kampen mellom det gode og onde, det lyse og det mørke.

Og han legger til med glimt i øyet:

– Showet er homoerotisk. Tix er masteren som får englene til å underkaste seg. Det vil vekke manges interesse.

Han syns årets skuffelse er Rein Alexander (som for øvrig har fått terningkast 6 for sin opptreden av NRKs anmelder). Adams spiller på tittelen til låten «Eyes Wide Open» når han sier:

– Jeg tror øynene hans må ha vært helt lukket da han godkjente dette sceneshowet. Det er rot fra start til slutt. Og danserne ser ut som de skal male et hus. Men selve låten har en eksklusiv produksjon.

OMDISKUTERT: Rein Alexander har fått terningkast 6 av NRK. Men internasjonal Eurovision-ekspert mener danserne har kledd seg som om de skal male et hus. Foto: Julia Marie Naglestad

– Fins bare to alternativer

Tobbe Ek i Aftonbladet, Sveriges kanskje mest profilerte Eurovision-ekspert, mener Norge ikke har stort utvalg når det gjelder når det gjelder hvem vi kan sende til Eurovision.

EKSPERT: Aftonbladets «slagerguru» Torbjørn Ek har alltid sterke meninger om låter og bidrag, så også om årets norske startfelt. Han både hyller og slakter. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

– Det fins faktisk bare to alternativer. Tix, som har klamret seg fast på hitlistene helt siden låten ble sluppet, eller Keiino, som har vist sig å være populære, ikke bare blant Eurovision-fansen, men også de europeiske TV-titterne.

Keiino fikk flest publikumsstemmer av alle sist gang de deltok i Eurovision, men ble felt av fagjuryene. Ek advarer imidlertid:

– Risken er at låten kanskje ikke fungerer like bra som Spirit in the sky gjorde. Det er få artister som lykkes med å gjenta en suksess i Eurovision en andre gang. Mange har mislyktes, som Charlotte Perrelli, Dana International og deres egen Alexander Rybak.

SPLITTER: Imerika får både skryt og slakt for sitt MGP-bidrag. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Ville vært en katastrofe

Ek og Adams kan virke ganske enige om årets bidrag, men er sterkt uenige når det gjelder en annen forhåndsfavoritt, Imerika.

– Det er fullstendig ubegripelig hvis hun skulle blitt med i toppstriden, og det ville vært en katastrofe om Norge velger å sende henne til Eurovision, sier Ek.

– Imerika skiller seg ut på en god måte. Hun virker så naturlig og tro mot seg selv. Man kan se for seg hun tar imot en Grammy-pris i de samme klærne hun ville brukt til å gå til butikken, mener Adams.

Fra 12 til 1

For første gang siden 2004 er det så mange som 12 låter med i den norske finalen. Men som ABBA-sang det, «The Winner Takes It All», bare en kan vinne finalebilletten til Rotterdam.

Litt over klokken 22 lørdag vet vi svaret på hvem som blir Norges nye slagerkonge eller dronning. Som det sies i Eurovision Song Contest:

May the best song win –may Melodi Grand Prix begin!

