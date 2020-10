TIX ble for alvor kjent etter at han ga ut russelåten «Sjeiken 2015», som ble elsket av mange og hatet av andre. Siden da har han toppet hitlistene gang på gang.

I kveld er han gjestedommer i Stjernekamp, og skal gjøre artistene om til ekte popartister når de skal prøve seg i listepop.

– Nå har jeg vært på coaching med alle artistene, og alle imponerer meg. Jeg var redd for at de ikke kom til å få så mye utbytte av coachingen, men det virket som alle gikk ut av studioet med en forsterket trygghet og nye perspektiver på opptredenene sine, forteller Andreas.

– Folk blir overrasket over alt jeg gjør

Til tross for artistens store suksess, forteller Andreas at det er folk som fortsatt blir overrasket når de finner ut at han både kan spiller piano og synger sine egne låter.

– Folk blir overrasket over alt jeg gjør, fordi mange har nok hatt et ganske dårlig førsteinntrykk av karakteren TIX. Jeg har jobbet ganske aktivt med å motbevise fordommer der det er viktig for meg. For eksempel at TIX ikke er musikalsk, eller at jeg ikke kan synge, forteller Andreas.

Som alle andre mennesker er også Andreas en kompleks person. Han har følt på presset rundt det å passe inn, men også ønsket om å være seg selv uten å bry seg om hva andre mener.

–TIX og Andreas er to forskjellige personer som har opphav i samme oppvekst. Andreas er vel den personen som egentlig bare vil passe inn i normalen, mens TIX sier «Fuck you. Jeg trenger ikke å være som dere», forteller han.

Medaljen har en bakside

I 2019 toppet han VG-lista med låten «Jeg vil ikke leve», som har et mer personlig og alvorlig tema enn hans tidligere låter.

Er låten inspirert av personlige erfaringer og følelser?

– Ja, den ble skrevet i øyeblikket. Du kan tenkte deg hvordan det er å være karakteren TIX. Det virker kanskje veldig fett, men det er ganske mye som skal til for at ting skal se fett ut, forteller Andreas.

Videre forteller han at hjertesakene hans er antimobbing og psykisk helse. Som var grunnen til at han valgte å slippe låten «Jeg vil ikke leve».

– Grunnen til at jeg valgte å slippe låten var fordi jeg fikk så mange meldinger fra fans som fortalte at de slet med ting. Etter at jeg slapp låten fikk jeg tusenvis av meldinger fra folk som delte sine historier. Det var sterkt, forteller Andreas.

– Mye som kommer til å fortelles

For tiden jobber han med et nytt album, der vi kommer til å bli enda bedre kjent med både TIX og Andreas.

– Det er mye som kommer til å fortelles når jeg slipper neste album. Nå lager jeg musikk fordi det er et verktøy for å få til målet mitt, som er at de tusenvis av barna som gruer seg til å dra på skolen hver dag ikke skal gjøre det, forteller han.

På lørdag er han gjestedommer i Stjernekamp sammen med Ida Maria. Sendingen ser du 19:50 på NRK1 eller i NRK TV.