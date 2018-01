Tine får kjeft for skolemelk-kartonger

En tekst på Tines melkekartonger som deles ut i skolen skaper irritasjon. På melkekartonger som har sirkulert siden 2013, står det følgende:

«Kornsirkler er et fenomen som kan oppstå i åkeren. Kornsirkler dannes når felter av kornet på uforklarlig vis legger seg ned slik at det dannes geometriske mønstre.»

Påstanden presenteres som et faktum og er en del av en serie forskjellige fakta som er trykket på skolemelkpakkene. Det var Norsk landbruk som først omtalte denne saken.

– Like alvorlig som feil i skolebøker

Christoffer Lorang Dahl oppdaget dette tilfeldigvis da et parti skolemelk tilfeldigvis ble levert til kantinen på jobben hans. Han ble så overrasket over kornsirkelkartongen at han spurte Tine på Facebook hvordan de kan spre dette til barn.

– Dette er like alvorlig som at det står feil i skolebøker. Når Tine som kommersiell aktør får innpass i klasserommet og i tillegg da velger å sette informasjon på melkekartongen, så bør de være strengere på hvilken informasjon de kommer med. De har et samfunnsansvar i at den informasjonen er korrekt, sier Lorang Dahl til NRK.

Kornsirkler er navnet på fenomenet når planter eller korn i en åker legges ned, som oftest i en geometrisk formasjon. I vitenskapelige kretser er det bred enighet om at de er menneskeskapte.

Fysiker Andreas Wahl har gjennom NRK-serien «Folkeopplysningen» stukket hull på flere myter som vitenskapen har svaret på. Han mener at det er lite med kornsirkler som er «uforklarlig».

– En stund var det usikkert og uavklart, men det er en del tiår siden. Senere har grupper og enkeltpersoner stått fram og innrømmet at de har laget kornsirklene. Jeg trodde dette var dødt, og er litt overrasket over at dette dukker opp nå – og særlig på skolemelk, sier Wahl til NRK.

– Det er nok av fascinerende ting vi ikke har svaret på i verden og i vitenskapen, så vi trenger ikke gi barn falske, uforklarlige ting å være nysgjerrige på, utdyper han.

Denne kornsirkelen i sør-Tyskland ble foreviget i 2014. Det er bred enighet i vitenskapelige kretser om at de er menneskeskapte. Foto: KARL-JOSEF HILDENBRAND / Afp

Tine beklager

Salgsdirektør i Tine, Terje Døsrønningen, er forsiktig med å gå god for påstanden om kornsirkler, selv om den står på hans kartong.

– Det som står på skolemelkkartongene er noe vi kaller «tenkelenker». Det er hentet fra leksikon, som vi har hentet sitater og fakta fra.

– Mener Tine at kornsirkler kan være dannet på uforklarlig vis?

– Nå skal ikke jeg gå inn i den diskusjonen. Jeg tenker det er noe barna må tenke på når de leser kartongen og gjøre seg en oppfattelse av det.

– Er det greit at konspirasjonsteorier presenteres som fakta på Tines kartonger?

– Sånn denne saken har blitt så er det ikke greit, og det beklager vi, sier Døsrønningen.

Han opplyser at melkekartongene vil være i sirkulasjon fram til sommeren.

– Dette er en emballasje som er spesielt tilpasset barneskolen, og vi har ikke noen andre kartonger å sette inn umiddelbart. Samtidig er det et økonomiske perspektiv med å skulle kaste emballasje, så vi ønsker å kjøre denne fram til skoleslutt, sier Tines salgsdirektør.