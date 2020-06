TikTok-Theodor (11): – Får over tusen nye følgjarar kvar dag

– Det kjennast svært bra ut! Eigentleg starta eg å leggje ut videoar for å ha noko å gjere, so eg hadde ikkje sett føre meg at det skulle gå så bra, seier han med eit smil.

Og Theodor Amundsen Haugen har all grunn til å vere blid, for videoane han har lagt ut på appen TikTok har fått spelinteresserte verda over til å engasjere seg.

– Den mest populære videoen min har blitt sett 4,3 millionar gongar og har 250 000 likarklikk.

Ei verd av klossar

Theodor frå Jessheim byggjer dagleg hus og gjenstandar i Minecraft, for å lage nytt innhald til følgjarane sine. Fingrane flyg over nettbrettet når han er inne i den digital spelverda der alt består av blokker – litt som i Lego.

Dette tek Theodor opptak av. So vert den korte videoen redigert og musikk vert lagt til før han er publiseringsklar. So er det berre å laste han opp på TikTok. Dagens video viser korleis ein kan byggje ei spesiell bokhylle inne i Minecraft.

TALENT: Theodor er so flink til å underhalde på TikTok at foreldra let han bruke appen til trass for at han er for ung. Aldersgrensa for å bruke TikTok er 13 år. Du trenger javascript for å se video. TALENT: Theodor er so flink til å underhalde på TikTok at foreldra let han bruke appen til trass for at han er for ung. Aldersgrensa for å bruke TikTok er 13 år.

– Kvifor trur du at so mange er interesserte i å sjå videoane dine?

– Dei synest kanskje eg er flink til å byggje ting, og det er kanskje ikkje so mange som byggjer akkurat slik som eg gjer.

Martin Gundersen er journalist i NRKbeta. Han vert imponert når han ser profilen til elleveåringen.

– Det er folk i tjueåra som er mest populære i sosiale medium. Det er fordi dei klarer å lage innhald over tid, og dei klarer å poste jamleg.

– Det å vere elleve år å leggje ut innhald mest dagleg er svært uvanleg – spesielt sidan innhaldet er so populært.

På TikTok kan ein konto verte populær berre av ein video, men han har vist at det er mogeleg å lage mange videoar som folk likar Martin Gundersen, NRKbeta

Han påpeiker at dei fleste born i dag ser på innhald framfor å leggje ut sjølv.

Gammalt fenomen, ny plattform

– Dei som ser videoane er litt sånn: Oj! Dette er kult! Det er ein måte å inspirere og vise kva som er mogeleg, samstundes er det eit fantastisk tidsfordriv, seier Gundersen.

Det å sjå på veldig flinke folk som spelar eit spel er eit stort fenomen i gaming-verda.

På YouTube har PewDiePie underheldt abonnentane sine med spelinnhald i eit tiår. I dag er det 105 millionar folk som følgjer han.

Ein annan stor konto i det same universet er Markiplier med 25,9 millionar abonnentar.

BLANT DEI: Martin Gundersen, journalist i NRKbeta kjenner godt til Norske brukarar på TikTok. Han meiner at Theodor er blant dei 30-40 største norske på TikTok, og at han truleg er den yngste, som er so populær. Foto: Emily Louisa Millan Eide / NRK

Men no har fenomenet flytta seg til ein ny plattform ifølgje journalisten frå NRKbeta.

– Det er nytt at ein ser spelinnhald på TikTok. Men spelinnhald har alltid vore svært populært på internett, so ein kan tenke at det er ein kultur som berre es ut og vert meir og meir populær.

Spelentusiast Henning Østrem Rodwitt samanliknar trenden med å sjå på at andre spelar med å la seg underhalde av sport.

Han meiner at det handlar om generasjonar. Det dei unge gjorde før i tida kan kanskje også ha sett rart ut for dei som ikkje hadde sett det før.

– Ein ønskjer å sjå folk som er flinke i det dei gjer. Om ein fotballentusiast ser verdas beste fotballspelarar duellere, eller om eg som spelentusiast ser ein fyr gjere ting i Minecraft som eg ikkje visste var mogeleg, so er det for sine målgrupper akkurat like engasjerande.

Framtidsutsikter

I dag er det vanskeleg å leve av å leggje ut innhald på TikTok, svært få tenar pengar på plattformen.

– Men ein ser at det å vere populær på TikTok gjer vegen for å verte plukka opp i andre medium kort. Og då kan ein tene pengar på andre plattformar, seier Gundersen.

HAR TRUA: Foreldra til Theodor har stor tru på at lidenskapen til sonen kan utvikle seg til å verte noko han kan leve av framtida. Foto: Emily Louisa Millan Eide / NRK

– Tenar du noko pengar på dette Theodor?

– Eg tenar ikkje noko pengar. Om eg har ei direktesending av at eg spelar kan eg tene pengar, men det kjem eg ikkje til å ha no. Ein kan ikkje tene særlig mykje på det heller, med mindre ein har fleire millionar følgjarar.