Musikk fra Universal på vei tilbake til TikTok

Den nye avtalen innebærer blant annet bedre betalt for Universals artister og låtskrivere, samt bedre beskyttelse mot kunstig intelligens (KI).

– Vi ser frem til å samarbeide med teamet hos TikTok for å fremme interessene til våre artister og sangskrivere, sier administrerende direktør Sir Lucian Grainge i Universal Music Group (UMG).

Informasjonssjefen i TikTok i Storbritannia sier til NRK at Universal Musics artister vil være tilbake på Tok Tok i løpet av en uke eller to. Også videoer der lyden var dempet får musikken tilbake, sier han.

– Gledens dag

Avtalen betyr blant annet at musikk fra artister som Astrid S, Taylor Swift, U2, Drake, Adele vil bli tilgjengelige igjen hos den populære appen.

En av artistene som er fornøyd er Ramón.

Ramón har oppnådd stor suksess på TikTok. Artisten har over 100.000 følgere på plattformen. Foto: Skjermbilde

– Gledens dag, skriver artisten på Snapchat.

– Ikke at jeg bryr meg, men jeg har et album som skal ut i år, skriver han glimt i øyet.

Samarbeid mellom partene

– Musikk er en integrert del av TikTok-økosystemet, og vi er glade for å ha funnet en vei fremover med Universal Music Group, sier administrerende direktør Shou Chew i TikTok i forbindelse med nyheten.

Avtalen innebærer også at TikTok og UMG skal samarbeide for å sikre at utvikling av KI i musikkbransjen beskytter økonomien som flyter til artister og låtskrivere, samt nye muligheter for promotering.

Sanger av Taylor Swift blir igjen gjort tilgjengelig på videoplattformen TikTok. Foto: George Walker IV / AP

Flere måneder uten

Musikk fra Universal har siden februar i år ikke vært å finne på TikTok. Årsaken var at partene ikke ble enige om en ny lisensavtale.

Låter fra Universal Music kommer tilbake til TikTok. Torsdag ble partene enige om en ny lisensavtale. Foto: Kiichiro Sato / AP

I forhandlingene om en ny lisensavtale tidligere i år, la Universal blant annet press på TikTok for å få bedre godtgjørelse for artister og låtskrivere.

– TikTok forsøker å bygge en musikkbasert virksomhet uten rettferdig betaling for musikken, uttalte plateselskapet den gang.