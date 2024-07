– Jeg tror TikTok er et morsomt og engasjerende sted for unge. Vi har flott innhold, sier Chloe Setter til NRK.

Hun er ansvarlig for TikToks retningslinjer for barns sikkerhet i Europa.

Den siste tiden har debatten om aldersgrense i sosiale medier skutt fart. Nylig ble det kjent at regjeringen vil innføre en absolutt aldersgrense og strengere regulering av innhold som er skadelig for barn.

Regjeringen ønsker å innføre en absolutt aldersgrense for sosiale medier, men det er foreløpig usikkert hva den blir på. Foto: AP

I tillegg viser en fersk undersøkelse fra Opinion at to av tre nordmenn ønsker høyere aldersgrense i sosiale medier.

Men TikTok mener derimot plattformen er egnet for 13-åringer.

De yngste brukerne har ikke mulighet til å gjøre det samme som de som er eldre, forklarer Setter.

– Et eksempel er at ingen under 16 år kan sende direktemeldinger til andre brukere, og at ingen under 18 år kan «gå live».

14-åring om aldersgrense: – Blir noen tunge måneder

Om regjeringens aldersgrense blir på 13, 14 eller 15 år, er ennå ikke avklart.

14-åringene Kaja Olsen og Ayla Sofie Wikeland er spent på om den kommende aldersgrensen kommer til å ramme dem.

– Det går fint, for jeg blir 15 snart, sier Ayla.

– Men det blir noen tunge måneder før det, skyter Kaja inn.

14-åringene Kaja og Ayla håper de kan fortsette å være på TikTok.

14-åringene sier selv at de bruker flere timer på sosiale medier hver eneste dag.

Selv om de noen ganger tenker at de har litt høy skjermtid, mener begge at de har fått mye ut av det også:

– Man lærer jo masse engelsk. Jeg har sikkert lært mesteparten av engelsken min fra sosiale medier, sier Ayla.

Fjerner mange millioner

TikToks aldersgrense er i dag på 13 år.

Likevel viser en undersøkelse fra Medietilsynet at nesten halvparten av norske 9-åringer er på sosiale medier.

– Har TikTok kontroll på at ikke barn under 13 år bruker plattformen?

– Alle våre moderatorer er trent for å se etter de som er under 13 år, sier Setter.

Intervjuet med Setter ble gjort før regjeringen varslet at de vil innføre en aldersgrense.

Chloe Setter er ansvarlig for TikToks retningslinjer for barns sikkerhet i Europa Foto: Linda Marie Vedeler

Ifølge Setter er TikTok det første selskapet som sier offentlig hvor mange kontoer de fjerner på grunn av feil med alder. Dette er kontoer der selskapet mistenker at brukerne er under 13 år.

– Det er rundt 20 millioner globalt hvert kvartal. Jeg håper det viser at vi prøver å fjerne disse kontoene, for vi vil ikke ha dem på plattformen.

Skeptisk til aldersgrense

Med den nye aldersgrensen ønsker regjeringen å hindre at barn og unge blir eksponert for skadelig innhold og reklame.

Planen er at aldersgrensen skal håndheves strengt ved bruk av elektronisk identifisering.

– Vi står overfor utfordringer som vi ikke kan løse alene. Det er en oppgave for politikken å ta tak i dette, sa Støre til NRK forrige uke.

John Magnus Ragnhildson Dahl er postdoktor ved institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Han er skeptisk til om en aldersgrense på sosiale medier vil fungere.

John Magnus Ragnhildson Dahl, postdoktor ved institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, tror ikke en aldersgrense kommer til å fungere. Foto: Zulfikar Fahmy / Universitet i Bergen

– Et generelt forbud kan jeg ikke se for meg er mulig, fordi vi ikke vet hvilken app og hvilken plattform som dukker opp de neste månedene eller årene.

Han tror sosiale medier kan se ganske annerledes ut i framtiden enn det gjør i dag, og at det blir vanskelig å avgrense hvilke apper grensen skal gjelde for.

I tillegg tror han at tenåringene vil oppdage de nye sosiale mediene som dukker opp før de voksne.

– Det kan jeg garantere at de vil. Tenåringer leter aktivt etter måter de kan knytte seg til verden på.