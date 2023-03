Med en tilsynelatende «uendelig» strøm av videoer er TikTok en av verdens mest brukte apper.

Algoritmene som skreddersyr feeden til millioner av brukere, får ofte skylden for at timene flyr av gårde inne på appen.

Men nå innfører TikTok en tidsbegrensning på en times bruk om dagen for alle under 18 år, ifølge tek.no. I hvert fall «nesten».

I en pressemelding skriver selskapet bak appen:

– I løpet av de neste ukene vil hver eneste konto, som tilhører brukere under 18 år, automatisk bli satt til en 60-minutters daglig skjermtid begrensning.

Avbrudd og påminnelser om søvn

De nye begrensningene skal hjelpe unge med å kontrollere tiden de bruker på appen, ifølge selskapet selv.

Den nye oppdateringen skal også gi jevnlige påminnelser om hvor mye tid man bruker på appen, uansett alder.

Men etter at grensen på en time er nådd vil brukeren bli bedt om å angi et passord for å fortsette å bruke appen. Brukere under 13 år må få en foresatt til å legge inn et passord for å kunne fortsette i 30 minutter til.

Unge brukere, eller deres foreldre, må snart taste inn et passord når de har vært inne i appen over en viss tid. Foto: BO AMSTRUP / AFP

Nordisk sjef i TikTok, Liv Sandberg sier til tek.no at de nye begrensende vil fungere som et verktøy.

– Initiativet hjelper både Norges unge mennesker og deres foreldre til å reflektere over tiden de bruker på plattformen og gir verktøy for å ta de avgjørelsene som føles riktige for dem.

Tidligere har TikTok slått av pushvarsler fra appen etter klokken 21 for yngre brukere. Det er også innført 18-års aldersgrense for å strømme direkte.

De neste ukene vil pushvarsler oppfordre brukere til å skru av TikTok og heller sove, for brukere i alle aldre.

– Små konsekvenser i praksis

At TikTok innfører begrensninger på appen, er ikke nødvendigvis et tiltak som vil minske skjermtid.

– For meg høres det ut som en veldig enkel måte å fremstille seg etisk på, men som i praksis ikke har så store konsekvenser.

Lena Lindgren er medieviter og forfatter. Hun har skrevet boken «Ekko – et essay om algoritmer og begjær».

Medieviter Lene Lindgren mener begrensningene ikke har mye for seg.

Hun peker på «spillifisering» som en av årsakene til at hun er skeptisk til de nye tiltakene.

– Spillifisering er hele grepet i algoritmestrukturen. Hjernen din trigges og får dopamin gjennom spilling. Passord og det å endre alderen sin er lett.

Lindgren peker på at de nye begrensningene kan fungere som «utfordringer» midt i scrollingen, og at disse hindringene også trigger dopamin- og belønningssystemet.

– Det virker ikke som et verktøy, men som en retorikk om valgfrihet, når plattformen fortsatt dundrer av gårde med avhengighetsskapende infrastruktur.

På spørsmålet om de nye grepene kan ha en tiltenkt effekt i dette hele tatt, er svaret klart:

– Hele forretningsmodellen er avhengighetsskapende, så med mindre de bevisst gjør seg klare for en profittnedgang, så vet jeg ikke hvor godt det vil fungere.

Ifølge TikTok er endringene på plass i løpet av få uker.

NRK har forsøkt å få tak i TikTok i Norden for en kommentar, men vi har ikke fått svar på våre henvendelser.