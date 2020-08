TikTok for Business kommer til Norge

#synnøvefinden og #synnøvetoast

Du har kanskje lagt merke til disse emneknaggene på TikTok.

Stadig flere annonserer på appen. Det siste halvåret har vi sett annonser fra Synnøve Finden, Helsedirektoratet og Redningsselskapet.

– Vi ble litt inspirert etter å ha sett profiler som statsministeren på kanalen, sier Mikkel Haugstveit, markedssjef i Synnøve Finden.

Mikkel Haugstveit er ansvarlig for Synnøve Finden sin TikTok-kampanje. Foto: Privat

Han forteller at de betaler påvirkere for å reklamere for produktene deres. I første omgang har de brukt noen titusener for å teste kanalen til markedsføringsbruk.

Målet for kampanjen til Synnøve Finden har vært å inspirere unge voksne mellom 18 og 25 til å spise vanlig næringsrikt mat, skriver tidsskriftet Kampanje.

Målrettede annonser

I dag kan man i hovedtrekk annonsere på TikTok ved å opprette såkalte hashtag-challenges eller via påvirkere. Men høyskolelektor ved Institutt for markedsføring ved BI Stavanger, Susanne Wærholm, mener flere norske annonsører vil gjøre bruk av kanalen framover. Spesielt når TikTok for Business, en egen annonseplattform på appen, dukker opp her i Norge , noe hun tror skjer snart.

TikTok for Business brukes i dag over store deler av verden, blant annet i USA.

Plattformen vil gi aktører en mulighet til å legge ut egne målrettede annonser, og kan dermed raskt bli en viktig del av annonsemarkedet, mener Wærholm.

TikTok får en egen annonseplattform har man kontroll over innholdet sitt, og man kan framstå mindre troverdig for folk. TikTok for Business kan man annonsere via såkalt «In-Feed Ads». Foto: Privat

Wærholm tror ikke unge brukerne vil forsvinne dersom det blir mye annonser på TikTok. Hun mener folk flest nå ikke forventer at ting skal være annonsefritt.

– Det kan likevel bli et lite irritasjonsmoment hvis det kommer mye annonser på en gang.

Spørsmålet er nok heller om TikTok vil forsvinne.

Stor usikkerhet rundt TikTok i USA

Den populære appen eies av det kinesiske selskapet Byte Dance, som den siste tiden har fått mye oppmerksomhet i ulike deler av verden. Det er stor usikkerhet rundt hva som kommer til å skje med TikTok – spesielt etter at president Donald Trump har varslet at han vil forby appen i USA.

– Blir det for mye støy rundt TikTok og usikkerhet rundt sikkerheten til appen, så tror jeg annonsører og brukere vil være åpen for andre type kanaler, sier Wærholm.

I det tilfellet kan Triller og Instagram sin nylanserte Reels bli store konkurrenter.

Vil gjøre flere oppdrag

Kompisene Agust Borgås og Martin Bryn er to av påvirkerne som Synnøve Finden har spurt. De takket umiddelbart ja da de fikk forespørselen.

Dette var deres første betalte oppdrag på TikTok, og de håper på flere i tiden fremover.

– Det er gøy å bli spurt om å gjøre betalt arbeid. Det er en anerkjennelse for oss, sier kompisene.

De har i dag 72.000 følgere på TikTok, hvor de lager matoppskrifter tilpasset kanalen. I denne forbindelsen var det ostesmørbrød med gulost fra Synnøve Finden.

– Vi bruker litt tid på videoene, og da er det fint å få betalt, sier August Borgås.