Tidenes beste og verste julesanger

Julesanger. Kanskje er de, ved siden av Grand Prix-sangene, de mest elskede og hatede sangene av dem alle. Tre musikalske minutter kan enten skape varme eller vemmelse, kos eller kvalme, idyll eller irritasjon.

Vi har spurt et knippe musikkanmeldere om hva de syns er de beste og verste julesangene gjennom tidene. Og hvilke låter man bør velge hvis julemiddagen skal bli av den trivelige sorten.

Hvilke ingredienser skal så en god julelåt ha? Hvordan blir det magi på menyen? Musikkanmelder Espen Borge har noen tanker.

– De beste julelåtene er for meg de som ikke insisterer på at julen er en udelt positiv opplevelse med helt banale utopier som at julen er grønn og rød, dekket av hvit snø og at julenissen er en koselig gammel gubbe med gaver.

Borge legger til:

– Det gjelder jo dessverre de aller, aller fleste av dem – i likhet med annen julekultur er julelåter generelt en billig og uverdig affære.

– Et glitrende eksempel

La oss starte med de elskede julelåtene.

Sandeep Singh har en kanskje noe original favoritt: Han sier at han vil slå et slag for den ofte forhatte «Wonderful Christmastime» av Paul McCartney.

– Jo da, den er tullete, men også ganske innovativ med sitt skjelvende synthgroove. Også besitter låten den nødvendige balansen mellom kalde og varme lyder, som jo passer perfekt med tiden av året der været er på sitt kaldeste og stuen på sitt varmeste, sier Singh.

Espen Borge slår et slag for kjærlighetshyllest til nord.

– Det gleder meg når jeg hører Trygve Hoffs «Nordnorsk julesalme», forutsatt at den ikke synges på østlandsdialekt. Lite er så vakkert som Nord-Norge vinterstid, og setningen «D'e langt sør til Betlehem» alene er et glitrende eksempel på den sårheten og stoltheten som ligger der oppe i mørket.

ANMELDER: Espen Borge blir varm om hjertet når han hører «Nordnorsk julesalme», men det er viktig at den er på riktig dialekt.

Shana Mathai går for engelsk språkdrakt, og en over 50 år gammel låtskatt, Happy Xmas (War is over) av John Lennon & Yoko Ono.

– Ikke et spesielt originalt valg, kanskje. Likevel, jeg elsker denne, både stemninga og teksten. Den deilige kom-sammen-vibben, den upretensiøse og likefrem musikalske innpakningen, Lennons karakteristiske og genuine formidlingsstil, den oppløftende koringen. Blir aldri lei.

Med banan som mikrofon

KREATIV: Shana Mathai slår et slag for bananen som mikrofon, særlig når yndlingslåten til jul runger. Foto: NRK

Mathai har også en «guilty pleasure» å by på: «All I Want For Christmas Is You» med Mariah Carey.

– Jeg prøver desperat å fornekte for meg selv at denne er på min toppliste. Det blir jo ikke mer mainstream enn dette. Mariah bader i gull og diamanter på grunn av denne.

Men hun sier at hun til slutt må være ærlig med seg selv, og innrømme:

– Uansett hvor irriterende det er å konstant ha den på hjernen, jeg digger den. Simpelthen. Den er tilfredsstillende på alle vis, og jeg føler meg som en diva når jeg synger den i stua med banan som mikrofon. Sånn! Katta er ut av skapet. Eller boksen. Eller posen, jeg husker ikke. Ute er den i alle fall!

SLAGER: Mariah Carey står bak en tidenes mest ikoniske og suksessrike julesanger. Carey ønsker seg ikke gaver under treet, kun å få sin aller kjæreste til jul. Foto: Plateomslag

– Motbydelig melodi

Hvilken er så den aller verste julelåten? Hvilken gir gnagsår i ørene og ubehag i sjelen? Musikkanmelderne Sandeep Singh og Espen Borge har samme klare toppkandidat. Det handler om en omstridt veldedighetslåt fra 1984, skrevet for å hjelpe barn i Afrika.

– Band Aid og «Do They Know It’s Christmas» er verst. Hederlige intensjoner til tross, endte de opp med en nedsettende tekst og en motbydelig melodi, sier Singh bombastisk.

SLAKT: Sandeep Singh kvesser kritikkpennen skikkelig når han omtaler «Do You They Know It’s Christmas». Foto: Kim Erlandsen

Borge stemmer i, og mener låten er skrekkelig.

– Allerede i tittelen blir vi servert en arrogant og hoven, vestlig nedlatenhet som antagelig er ment godt sett med 80-tallsbriller, men som bare fremstår rasistisk og upassende.

Han mener den i tillegg inneholder altfor mye av «tidenes aller mest irriterende musiker», Bono.

– Heldigvis virker det som at verden har lagt sånt samarbeidsvrøvl bak seg, og at vi aldri mer skal få stirre inn i de oransje brillene og se den kyniske pseudo-filantropien i de griske øynene hans.

OMSTRIDT: Både låten og coveret til Band Aid-sangen «Do They Know It’s Christmas» har fått mye kritikk. To av tre anmeldere vi har spurt mener det er den aller verste julelåten. Foto: Plateomslag

– Det klør i øra

En canadisk fløtepus står for tidenes verste julesang, mener Shana Mathai. Hun sikter til Justin Bieber og hans «Mistletoe».

– Egentlig er det noe umiddelbart catchy ved denne uberpoppete julelåten, hvis man eliminerer selve sangen da. For med en gang Bieber begynner å synge, kjenner jeg det klør i øra, det kribler sånn ubehagelig under huden, jeg får en sterk trang til å skru av.

Mathai fortsetter kritikktiraden slik:

– Han er rett og slett sleazy, en sånn ekkel fyr som tror han er verdens heiteste, som henger ved mistelteinen og prøver å fange noen babes. Det hele blir altfor «glætt», for påtatt sexy. Og når de prøver å krydre med litt reggae lenger ute i låten blir alt bare verre. «Your lips on my lips, that's a merry merry Christmas». Blæææærgh.

ELSKET OG HATET: Justin Bieber og låtene hans møter gjerne alt annet enn likegyldighet. Vår anmelder Shana Fevang Mathai har spesielt lite til overs for hans låt Mistletoe. Foto: Cindy Ord

Vortex av klisjeer

Men slakten stopper ikke der, det er flere låter som skal få gjennomgå. Neste låt ut er «Grandma Got Run Over by a Reindeer» av Elmo and Patsy.

– Denne er jo egentlig et friskt pust inn i julemusikkens vortex av klisjeer. Men dog. Det er virkelig ingenting ved denne sangen som gir den gode, mjuke julefølelsen, den som får alt til å føles lyst og lunt og magisk.

Hun maler på videre med saftige gloser.

– Verken danseband-kompet, den enerverende vokalen eller den morbide historien om stakkars Grandma gjør det en julelåt skal. Dette er rett og slett en veldig merkelig og lite forlokkende avkrok av julemusikk-kanon, som med fordel kan forsvinne ut, det har tross alt gått et halvt århundre.

Til slutt trekker Mathai frem en låt som de fleste kan nynne med på, uansett grad av musikkompetanse. «Feliz navidad» med Jose Flizianao.

– Det er jo hyggelig å bli ønsket god jul på flere språk. Likevel klarer jeg ikke bli venner med denne sangen. Tvert imot. Greia er at jeg ikke helt klarer å sette fingeren på hvorfor, om det er fordi jeg fortsatt har et litt trøblete forhold til meksikansk musikk etter jeg jobba på meksikansk restaurant i 2005, eller om det bare er fordi hooket er irriterende. Jeg må forske litt videre på dette tror jeg.

Oppsummering

Og der stopper vår reise inn i julemusikkens verden, både den varmt hyllede og særdeles slaktede varianten.

Konklusjonen er: Uansett om du vil ta fram bananen og synge med, eller bare vil sitte stille og lytte, uansett om du feirer alene eller skal «home for Christmas»: Det fins alltid en julelåt for deg.

Og snart kan vi si, som man i den store slageren synger det: Hei hå, nå er det jul igjen!

