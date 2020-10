Ti priser til NRK i årets Prix Radio-utdeling

NRKs Friminutt med Herman og Mikkel vant publikumsprisen under årets Prix Radio. Podkasten vant også prisen for årets underholdningspodkast.

Totalt ble det delt ut 22 priser. 10 av disse gikk til NRK, som stakk av med seieren for alle podkastprisene.

NRK-podkasten Oppdatert vant Prix Radios pris for årets podkast – et drøyt år etter at podkasten ble lansert.

– I en kategori med alle de beste podkastene så er det en nyhetspodkast som vinner, det er fantastisk, sier programleder Ragna Nordenborg.

Programleder Ragna Nordenborg i NRK Oppdatert. Podkasten vant prisen for årets podkast. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Nesten 45.000 stemte frem Friminutt

Prisen for årets radiokanal gikk til NRK P2, mens årets talent gikk til NRKs Sindre Reinholt.

Nesten 45.000 stemte frem publikumsprisen, ifølge Medier24. Resten av prisvinnerne er vurdert av fagjuryer.

I kategorien årets programleder på verbaldrevet radio vant Siri Kristiansen i Radio Norge.

P4 fikk prisen for årets nyhetsbulletin, mens Alex Rosen show på Radio Rock kunne ta med seg årets sendeflate hjem.

Foreningen Radiodager arrangerer Prix Radio. Foreningen består av Bauer Media, Modern Times Group (MTG), Norsk Lokalradioforbund (NLR) og Norsk Rikskringkasting.

Prix Radio 2020 Ekspandér faktaboks Årets morgenflate – P4s Radiofrokost

Årets innslag – Bomtur – P4s Radiofrokost

Årets hendelsesdekning – 4-4-2 Radiosporten – NRK P1

Årets talent – Sindre Reinholt – NRK

Årets musikkprogram – Ole Morten Føreland – P5 Hits

Årets aktualitetsprogram – Valgvake – P4

Årets intervju – Metoo, Ukeslutt – NRK P1/P2

Årets lokale radioprogram – På høylys dag – Radio 102

Årets humorinnslag – Rototilt humor, Misjonen – P4

Årets faktabasert podkast – Det svarte flagget – NRK

Årets programleder(e) musikkdrevet radio – Even Rognlien – P4

Årets sendeflate – Alex Rosèn show – Radio Rock

Årets nyhetsbulletin – P4 Nyhetene 04.03.2020 – P4

Årets Radiokanal – NRK P2

Årets Lokalradio – Nea Radio

Årets Radionavn – Friminutt

Årets programleder(e), verbaldrevet radio – Siri Kristiansen – Radio Norge

Årets promo – Norsk uke på NRK P1

Årets lyddesign – Våre historier – Forsvarets mediesenter

Årets podkastprogramleder – Joachim Førsund – Det svaret flagget – NRK

Årets underholdningspodkast – Friminutt med Herman og Mikkel – NRK

Årets podkast – Oppdatert, NRK.

NRK-journalist fikk Gullparaply

Det var ikke bare på radioprisutdelingen at NRK hentet priser i kveld. NRK-journalist Mikal Olsen Lerøen stakk av med seieren da Bergen Journalistlag delte ut priser i kveld.

Mikal Olsen Lerøen vant Gullparaplyen fredag. Foto: Øyvor Bakke

Han fikk hovedprisen Gullparaplyen for Brennpunkt-dokumentaren «Pappas siste reis».

Journalistene Annete Berentsen, Kjersti Knudssøn og Synnøve Bakke i NRK Vestland fikk prisen for årets video med «Søppelsmuglerne».

Også NJ Agder har delt ut priser i kveld. På Sørlandets pressepris sikret NRK Sørlandet seg prisen for årets sak, for sakene om feiloperasjoner ved Flekkefjord sykehus.