Åtte kjendisar har blitt til fire, men også i kveld skal ei ny maske av og ein ny identitet bli avslørt.

Rockemusikar og programleiar Thomas Felberg og diverse familiemedlemmar gir sin dom over Maskorama-framføringane kvar veke. Førre veke rulla dei heile tre femmarar.

– Denne veka har Hilde og eg tatt med oss den eldre generasjonen, seier Thomas Felberg før kveldens sending.

I sofaen sit Felberg saman med kona Hilde Wahl, Thomas si mor, Toril Felberg (72) og onkelen hans, Hans Einar Felberg (75). Dei er klare for å gje sine terningkast.

– Vi gler oss til nok ei runde med maskesirkus og Maskorama,

Han er tydeleg nyfiken på kven det kan vere som skjuler seg under maskene.

– Det tettar seg no. Fire att, kven kan det vere?

Thomas Felberg saman med mor si, Toril Felberg og onkelen Hans Einar Felberg. Foto: Privat

Berre fire att

Det er duka for den femte episoden av Maskorama, og no er det berre fire deltakarar som er att.

Det er Bamsen, Nøkken, Snømonsteret og Draken.

Synest du det er vanskeleg å halde kontrollen på alle hinta som har kome i sendingane og i Maskorama-podkasten?

Her har vi samla alle hinta som kan hjelpe deg å avsløre kven som skjuler seg bak maskene.

Førre veke var det tidlegare Kultur- og likestillingsminister Abid Raja som dukka opp under Nissemaska. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Førre veke var det Nissen som måtte ta av seg maska. Det viste seg å vere politikaren Abid Raja frå Venstre.

Dei andre deltakarane som tidlegare har blitt nøydde til å vise «sitt sanne eg» er Havfruen, som viste seg å vere programleiar Haddy Njie, Heldiggrisen var rikingen Christian Ringnes og Frosken var journalist Arve Juritzen.

Vil du vere me på gjetteleiken? Så har du all informasjonen du treng her.