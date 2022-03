Therese Johaug om då ho møtte Nils Jakob Hoff: – Han var jævla kjekk

Førre veke annonserte skistjerna Therese Johaug at ho legg opp. Beskjeden kom rett i forkant av tremila i Holmenkollen førre helg.

Noko som ikkje var tilfeldig.

Det var nemleg her, under tremila i Holmenkollen for 11 år sidan, at ho slo gjennom og det norske folk fekk augo opp for kva skiløparen frå Dalsbygda var i stand til.

Den same maktdemonstrasjonen viste ho også på sitt aller siste løp i Holmenkollen der ho utklassa konkurrentane.

SIGER: Johaug utklassa konkurrentane under tremila i Holmenkollen sist helg. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Eg gir meg ikkje fordi eg er lei, men fordi det kjennest rett ut for framtida. Eg gler meg veldig til å få kvardagen med Nils Jakob, for den har vi ikkje hatt så mykje av, seier ho i Lindmo.

Therese Johaug finner ikke roen om det er ikke er ryddig hjemme. Du trenger javascript for å se video. Therese Johaug finner ikke roen om det er ikke er ryddig hjemme.

Vil stifte familie

Therese Johaug og Nils Jakob Hoff, tidlegare roar og nyleg «Mesternes mester»-meister, har vore saman i åtte år. Sjølv om avgjerda om å leggje opp var vanskeleg, gler ho seg til å leve eit meir normalt liv saman med forloveden sin.

– Eg byrja å tenke «Kva vil Therese Johaug om 10 år?». Da fann eg ut at eg har lyst til å stifte familie, men har eg lyst til å leve eit vanleg liv før den tid også, seier ho.

Den tidlegare roaren er derimot bekymra for korleis det blir å ha Johaug heime. Han fortel nemleg at den meritterte skiløparen har eit ekstremt høgt energinivå.

– Eg er veldig nervøs. Tenk på all den energien ho har som ho brukar å få ut på fem timar skitrening om dagen. Den skal nå brukast heime. Og på kva?, spør han.

– Vi kjem til å få det reinaste huset i heile verda. Vi kjem til å få hol i golvet på grunn av vaskinga, legg han til lattermildt.

Førre veke annonserte skistjerna Therese Johaug at ho legg opp. Foto: NRK

– Var jævla kjekk

I Lindmo avslører Johaug og Hoff at dei møttest på flyet på veg heim etter kvar si treningssamling. «Mesternes mester»-vinnaren innrømmer at han fekk Johaug ganske kjapt på radaren, mens Johaug trudde Hoff var fysioterapeut.

– Og han var jo jævla kjekk, røpar Johaug.

På nyttårsaftan i fjor bestemte Hoff seg for å fri. Planen var å gå ut på skitur på kvelden med stjernehimmelen over seg.

– Eg rista på hendene når eg skulle ta ut skiene. Eg var sinnssjukt nervøs. Det var eit stort augeblikk.

Han lukkast med planen. Johaug sa ja.

Therese Johaug om då ho møtte Nils Jakob Hoff: – Han var jævla kjekk Foto: NRK

– Dyr lærdom

Sjølv om framtida ser ljos ut og begge gler seg til å dele resten av livet med kvarandre, er dei også ærlege på å ha opplevd tunge tider.

I 2016 vart Johaug utestengt frå langrenn etter funn av stoffet Klostebo. Ho vart utestengt i 18 månader. Den fyrste tida grein ho om nettene og treningsgleda forsvann.

– Eg hadde lyst til å leggje opp. Men eg fekk etter kvart fordøye ting og treningsgleda kom attende. Draumen om å vinne OL-gull var framleis der, fortel ho.

Sjølv om det var ei tøff periode å gå gjennom saman, understrekar Hoff at det også var ein fin måte å bli veldig godt kjent på.

– Vi fekk lært kvarandre å kjenne i ei veldig stressande tid. Det var ein dyr lærdom, men ei god ting å ha i banken, seier han.

– Ein kjenner at ein kjem tettare på kvarandre. Eg vart veldig trygg på Nils Jakob, og den tryggleiken er fin å ha med seg på det ein møter på resten av livet, avsluttar Johaug.