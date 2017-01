Thea Steen vant pris for kreft-blogging

Thea Steen døde av livmorhalskreft i fjor sommer, bare 26 år gammel. Hun engasjerte seg sterkt i kampen mot kreft og blogget om sin tøffe kamp mot sykdommen.

Torsdag kveld vant hun prisen i kategorien Årets sterke mening.

– Vinneren av Årets sterke mening engasjerte hele Norge i sin kamp mot kreften. Hun ga de et tydelig ansikt og en stemme, helt til hun...

– En stemme for dem som ikke orker

Tårene triller både på scenen og rundt om i salen da juryens beskrivelse av prisvinneren i kategorien Årets sterke mening ble lest opp. Fra scenen fortsetter Markus Bailey beskrivelsen vinneren:

– Med et sterkt og fargerikt språk, fortalte hun om noe av det vanskeligste en kan forestille seg. Nemlig kampen mot sykdommen, usikkerhet og også etter hvert døden. Vinneren av årets sterke mening har gitt en stemme til de som ikke kan, eller orker å snakke.

Bloggerne taper pengene på å være bakpå teknologisk, mener jurymedlem i Vixen Blog Awards.

Fikk flere tusen til å sjekke seg

Thea Steen vant prisen i kategorien Årets sterke mening under årets Vixen Blog Awards. På scenen for å ta imot prisen stod venninne Sofia Storhaug fra Kreftforeningen (t.v.), og Theas søster, Janine Steen. Foto: Silje Rønning Kampesæter

Steen ville spre kunnskap om hvor viktig det er for unge kvinner å ta celleprøven som kan avdekke livmorhalskreft,

– Hennes navn blir stående som en viktig bidragsyter til #sjekkdeg-kampanjen, som hun selv også tok initiativet til. Og som også har fått til at over 6500 kvinner har sjekket seg for livmorhalskreft, sa Baley videre fra scenen.

Thea Steen har tidligere også vunnet Kreftforeningens hederspris.

– Vanskeligere enn noen gang å vinne

Det er syvende gang Vixen Blogg Awards arrangeres. Det deles det ut priser innenfor 12 forskjellige kategorier.

Arrangør og redaktør for motemagasinet Vixen, Ida Einarsdottir, sier til NRK at prisene aldri har hengt høyere.

Arrangør og redaktør for motemagasinet Vixen, Ida Einarsdottir, sier til NRK at prisene aldri har hengt høyere. Foto: Silje Rønning Kampesæter

– I fjor var første gangen vi bestemte oss for å ta Vixen Blog Awards til neste nivå. Det er blant annet fordi vi hele tiden ønsker å følge utviklingen i blogg-markedet. Det har gått fra å være en hobby til å bli big business. Det har tatt skrittet ut fra jente- og gutterommet og ut i offentligheten. Derfor ønsket vi å møte den utviklingen ved å styrke fagjuryen og ved å innføre nye kriterier for juryering, forteller hun.

Finalistene og vinnerne i Vixen Blog Awards 2016:

ÅRETS MOTEBLOGG

Candid that

The Daily Influencer

Espen Hilton

Lene Orvik

Polliani



ÅRETS BEAUTYBLOGG

Celina Karine (YouTube)

Chioma

Emilie Tømmerberg

Gilmakeup

Transparent by Hesvik/Eide



ÅRETS TRENINGS- OG HELSEBLOGG

Espen Hilton

Fitfocuse

Fitliving

Funkygine

Treningsfrue



ÅRETS INTERIØRBLOGG

Hviit

@inspirasjonsguidennorge

Moseplassen

Stylizimo

Teglsteinsliv



ÅRETS LIVSSTILSBLOGG

Caroline Berg Eriksen

Mamma til Michelle

Pappahjerte

Sophie Elise

Styleconnection



ÅRETS MATBLOGG

Aichas mat

Foodie stories by Anders Husa

Fru Timian

Trines matblogg

Vegetarbloggen



ÅRETS GULLPENN

June Holm

Pappahjerte

Styleconnection

Thea Steen

Sophie Elise



ÅRETS BLOGGBUSINESS

Eirin Kristiansen

Komikerfrue

Mamma til Michelle

Sophie Elise

Styleconnection



ÅRETS STERKE MENING

Anette Marie

Sophie Elise

Stavrum

Styleconnection

Thea Steen



ÅRETS STJERNESKUDD

Espen Hilton

Kona til

The Daily Influencer



ÅRETS BLOGGER

Caroline Berg Eriksen

Mamma til Michelle

Sophie Elise

Styleconnection

Thea Steen



FOLKETS FAVORITT

Komikerfrue

Mamma til Michelle

Pappahjerte

Sophie Elise

Styleconnection