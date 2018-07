The September When gjenforenes

The September When gjenforenes, ti år etter Stavanger-bandets siste plateutgivelse. Sommeren 2019 planlegger de en festivalturne, sier vokalist Morten Abel til Dagbladet. Rockegruppen fra Stavanger var store første halvdel av nittitallet, med album som «Mother I've Been Kissed» (1991) og «Hugger Mugger» (1996). Tidligere i sommer opptrådte Abel med sitt tidligere band, Mods, etter at gruppen gjorde comeback.