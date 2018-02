The Killers er tilbake i Norge etter fem års turnépause

Fredag kveld spilte det amerikanske rockebandet The Killers i Telenor Arena foran 11.000 norske fans. Det er første stopp i denne runden etter en fem år lang turnépause. Det er sjette gang de spiller i Norge, og bandet er glade for å være tilbake til tross for at oppholdet er kortvarig - neste dag står Stockholm for tur.

– Det føles bra. Det ser fint ut utenfor, sier vokalist Brandon Flowers og ler.

Sammen med trommisen Ronnie Vannucci møter han NRK like før konserten i Telenor Arena startet. Under selve konserten, er det kun bandets egen fotograf som får akkreditering, skriver musikkmagasinet Gaffa.

Turneen heter Wonderful Wonderful Tour, og de er flere personer på scenen nå enn tidligere. Hele ni mennesker. Ifølge Vannucci skaper det en annen energi.

Det er 15 år siden rockebandet fra Las Vegas slo igjennom med singelen Mr. Brightside, og de solgte 15 millioner eksemplar av de to første albumene. I fjor ga de ut sitt femte album.

Godt å være tilbake

– Det er dette vi gjør. Vi elsker å være i studio, men konserter er det vi virkelig trives med og hvor vi feirer det arbeidet vi gjorde i studio, sier Brandon Flowers.

Til tross for at det er fem år siden sist de var på turné, og at de dermed også er fem år eldre, er ikke det noe negativt, ifølge bandkollegaene.

– Vi er nok bare bedre. Vi har ikke sittet på rumpa i fem år. Vi har jobbet, og man kan se godene av det nå.

KONSERT: The Killers fra konserten på Hovefestivalen sommeren i 2007. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Fremover mot sommeren, er det turnélivet som gjelder. Bandet har konserter over hele verden. Selv om de liker dét også, er det noen ting de savner med å være hjemme.

– Du savner normaliteten hjemmefra. Små ting som å klippe gresset, gå ut med søpla, følge ungene til skolen, men dette er ikke så ille heller, sier Flowers.

– Alltid vært stolt av å være fra USA

På spørsmål om hva de syns om den politiske situasjonen i USA og om Trump, svarer vokalist Brandon Flowers følgende:

– Jeg har alltid vært stolt av å være fra USA, og det er så mange gode ting ved landet. Jeg håper at det ikke blir overskygget av alt søpla som skjer nå.

Flowers har tro på at ting vil endre seg.

– Jeg føler fortsatt at det er mye optimisme. Forhåpentligvis vil det snu, sier han.