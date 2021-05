Folkehelseinstituttet ønsker å gjennomføre testkonserter i Norge i nær fremtid. De ser for seg at til sammen 15.000 får dra på ulike konserter i juni.

Prosjektets formål er å fremskaffe kunnskap om denne smitterisikoen, og om den kan minimeres ved hurtigtestscreening.

– Jeg synes det er storveies at REK ekspederte saken så kjapt, og er så entydige i sin positive vurdering av prosjektet, sier leder av forskningsprosjektet Atle Fretheim i Folkehelseinstituttet.

I Norge er det slik at all medisinsk og helsefaglig forskning som involverer mennesker, biologisk materiale eller helseopplysninger, skal det søkes om forhåndsgodkjenning fra regional komité for medisinsk forskningsetikk (REK).

Nå som saken er blitt godkjent av den etisk komiteen, betyr det at det nå er opp til myndighetene om man skal brukte tid og ressurser på forskningsprosjektet.

De må blant annet ha dispensasjon fra covid-19-forskriften, som gis av helsemyndighetene, men også dispensasjon fra de lokale smittevernreglene.

Atle Fretheim som leder forskningsprosjektet. De har fått på plass det vitenskapelige. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Vil spre konsertene utover flere arenaer

Folkehelseinstituttet ser for seg flere konserter med opptil 5000 deltakere per konsert – og konsertene håper de å gjennomføre allerede i juni.

For at logistikken skal gå opp, må de spre prosjektet utover flere konserter.

Det er ikke bestemt hvor konsertene skal holdes og hvem som skal spille, men FHI ser for seg at det blir innendørs uten munnbind. Og sier det trolig vil foregå i Oslo.

– For å kunne sammenlikne hvor mye det smitter, må vi ha smitte å sammenlikne med. Det bør derfor foregå i områder der det er et viss smittetrykk, har Atle Fretheim forklart.

Planen er å sikte mot yngre aldersgrupper og folk må krysse av for at det ikke har noen risikofaktorer. Om aldersbegrensningen blir mellom 18 til 30 år, eller mellom 18 til 45 år er ikke bestemt enda.

5000 på en konsert i juni? Det kan bli realiteten. Foto: Lars O / Lars Opstad / Kladd.no

20–30 millioner kroner

Fretheim håper på at de får tommel opp hele veien, slik at dette kan gjennomføres. Han har hatt dialog med «sommergruppen» til kulturministeren som også er positive til prosjektet.

I februar nedsatte Abid Raja en «sommergruppe» hvor ulike aktører skulle gi sine innspill til hvordan festivaler og andre sommerarrangementer kan avholdes. Fretheim sier han har hatt tett dialog med dem hele veien.

Prisen er foreløpig estimert til mellom 20 og 30 millioner. Kulturminister Abid Raja (V) går nå langt i si at prosjektet er verd pengene.

– Vi vil ta stilling når godkjennelsene er på plass. Det er ikke pengene det står på. Det tror jeg at jeg kan si, uten at dette er diskutert i regjeringen engang, har han sagt til Aftenposten.

Berømmer FHI

Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører. Foto: Camilla Engum Paulsen

– Dette er strålende nytt, sier Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører, som er konsertarrangørenes interesseorganisasjon. Fire av hennes medlemmer sitter i denne «sommergruppen». Bergen Live/Live Nation, Øyafestivalen, Ekstremsportveko og Riddu Riddu.

De berømmer FHI for å ha vært så positive til denne tanken så langt, og for å ha gjort et solid stykke arbeid i utformingen av deres del av prosjektet.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å rigge bransjens del av dette klart, mens vi venter på den avgjørende politiske backingen sier hun.

