Hva kan du om kvinnekampen?

Norskeid maleri kan sette rekord

13. mai selges Francis Bacons «Triptych Inspired By The Oresteia Of Aeschylus» (1981) på auksjon for «minst» 560 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv. Verket ble kjøpt i 1984 av Hans Rasmus Astrup, eier av Astrup Fearnley-samlingen som er en av Norges mest omfattende private samlinger av samtidskunst. Salget skal sikre samlingen og museet for fremtiden. Les mer om Astrup: