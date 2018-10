SVT klippet vekk gjest i Skavlan

Mens norske seere fikk se et intervju med komikeren Else Kåss Furuseth sist helg, ble hun klippet bort i den svenske versjonen, skriver Dagens Næringsliv. Nordmannen ble erstattet med den svenske rytteren Peder Fredricson og skuespilleren Petter Dalle på SVT. De to svenskene ble ikke vist i TV 2s versjon. Daglig leder i produksjonsselskapet Monkberry, Marianne Torp Kierluf, sier at den ulike klippingen ble gjennomført fordi de hadde muligheten til det, men at det blir lenge til neste gang, skriver Nettavisen. «Skavlan» har mistet seere i Norge og vært under 300.000 seere etter at talkshowet gikk fra NRK til TV 2. I Sverige har programmet fortsatt over 1,4 millioner seere.