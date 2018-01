Terapi med Else

I 2011 lagde komiker og programleder Else Kåss Furuseth en monologforestilling om hvordan hun har mistet både mor og bror i selvmord.

Forestillingen Kondolerer berørte mange, og den bevegde seg fra en liten teaterscene øst i Oslo via Nationaltheatrets hovedscene og ut på turne i Norge. I jula ble den vist på NRK. Den folkekjære komikeren fikk også Wenche Foss’ ærespris for forestillingen.

Leve videre.

Nå er hun tilbake med oppfølgeren. Den handler om å leve videre. I Gratulerer har hun valgt å gå til psykolog. Forestillingen handler, med teaterets ord, om «å være god nok akkurat som du er, selv om du er ganske ræva».

Elses skyldfølelse slipper ikke tak, og hun følger til sist brorens råd om å oppsøke psykolog for å få hjelp til å nøste i alle traumatiske tanker som har floket seg i henne. Det hele fortalt i kjent stil, utleverende og med varme og humor.

Perfekt-protest

Gratulerer ønsker å være en protest mot alt som er perfekt, men ender opp med å bli litt perfekt likevel. Else Kåss Furuseth må være verdens flinkeste pasient. Hvem andre kan sitte og vitse om Anne Rimmen og legge ut om brioche fra stolen på psykologens kontor? Ikke for det, det er morsomt.

Og underteksten er tydelig. Forestillingen blir aldri klein eller sentimental. Men den har ikke det ved seg som får latteren til å sette seg fast i halsen.

Nisser og skyld

Else hjemsøkes av nisser. Nærmere bestemt en gjeng med nisser de brukte å pynte med til jul hjemme hos henne. Historien om nissene er en sentral del av forestillingen, og også utgangspunktet for mange av tankene Else sliter med.

Dette kommer for sent inn til at nissene får den betydningen de skulle hatt: små, rødluede skyld-spøkelser som hjemsøker henne og som hun må få bukt med. Med dette som tydeligere premiss kan latteren hente klang fra alvoret forestillingen egentlig rommer.

Friere

Gratulerer kunne gjerne forholdt seg friere til manus og blitt mindre skjematisk, hatt mer brøling og mindre perfeksjon. Slik det er nå, er det lett å tenke at er man en god komiker, klarer man seg jo bra. Alt det uperfekte får ikke den plassen det skinner igjennom at det i virkeligheten har.

Else Kåss Furuseth har et viktig prosjekt på gang. Men Gratulerer trenger flere sprekker i fasaden. Mørk materie gir dyp latter, og Gratulerer viser i gode glimt hvor latteren og replikkene til Else Kåss Furuseth får sin råskap fra. Som hun sier det selv: Jeg må tulle med det for å holde ut.

