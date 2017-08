Ifølge BBC skal 18-åringen ha fått flere skader under et kort opphold på en avvenningssenter for internett-avhengighet, og døde på sykehus i starten av august.

– Min sønns kropp var fullstendig dekket av skammer og blåmerker, fra topp til tå. Da jeg sendte sønnen min til senteret var han uskadet. Hvordan kan han ha dødd i løpet av 48 timer? skal 18-åringens mor ha sagt til avisen Anhui Shangbao, hvor hun identifiseres som fru Liu.

Ifølge den kinesiske TV-kanalen CCTV har politiet arrestert senterets direktør og fire av lærerne. Dødsårsaken er ikke kjent.

Senteret hvor 18-åringen var innlagt har reklamert for behandlingen sin som en kombinasjon av psykologisk rådgivning og fysisk trening.

Til sykehus etter to dager

Gjennom de siste årene har det i Kina vært en økning i antall behandlingssentre for avvenning av spilleavhengighet og internett-avhengighet.

Flere av sentrene er kjent for sin ekstremt harde disiplin, inspirert av det kinesiske militære, og er blitt kritisert for en overdreven streng praksis.

MILITÆR DISIPLIN: En tidligere soldat underviser på Qide Education Center i Beijing, som behandler ungdommer for internett-avhengighet. Senteret er et av flere av sitt slag som bruker militær disiplin i behandling av internett-avhengighet. Foto: KIM KYUNG-HOON / Reuters

Senteret der 18-åringen var innlagt ligger i Anhui-provinsen, øst i Kina.

18-åringens mor forteller til BBC at hun leverte sønnen sin på senteret den 3. august. To dager senere fikk foreldrene beskjed om at 18-åringen var sent til sykehuset, hvor han senere døde.

Ifølge 18-åringens foreldre skal legene på sykehuset ha sagt at sønnen deres hadde over 20 ytre skader, i tillegg til flere indre skader.

Elektrosjokk og slag

I kjølvannet av dødsfallet har flere kinesiske medier etterlyst en strengere regulering av avvenningssentrene i Kina. Noen av sentrene er drevet av offentlige sykehus, mens andre er i privat drift.

Ifølge BBC har sentrene hatt et godt omdømme i Kina, selv om de er blitt kritisert for å bruke metoder som elektrosjokk og slag som en del av behandlingen.

Kinesiske myndigheter har nylig vedtatt lover som skal forhindre voldelige behandlingsmetoder ved sentrene.

Trent Bax har forsket på internett-avhengighet i Kina ved Ewha Womans University i Sør-Korea. Han sier til BBC at mange av sentrene i Kina reklamerer for behandlingene som en rask og enkel løsning på avhengighetsproblemer.

– Noen av foreldrene sender barna sine til sentrene som en respons på en veldig reell frykt om at deres fremtidige suksess står i fare, når ungdommene nekter å studere på grunn av spillingen, sier Bax til BBC.