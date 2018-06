Telemarksavisa: Jo Nesbø innlagt på sykehus

Det var Telemarksavisa som først meldte om hendelsen.

Nesbø og bandet hans Di Derre har valgt å avlyse en planlagt konsert under Skien Live, lørdag. Dette kommer frem i en pressemelding fra Di Derres manager, Lisbeth Wiberg Olsen i Backstage.

– Vi beklager på det sterkeste, men på grunn av akutt sykdom har Jo Nesbø blitt innlagt på sykehus, og helgens konserter må derfor avlyses, heter det i pressemeldingen.

– Vi håper på raskt bedring for Jo, slik at de kommende konsertene går som planlagt. Jo er selvsagt veldig lei seg for den inntrufne situasjonen, står det videre i pressemeldingen.

Kilder rundt Jo Nesbø sier til NRK at Nesbø skal ha fått riktige medisiner og er på bedringens vei.