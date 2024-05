Vi oppdaterer saka.

Oslo Nye Teater har eksistert i sin nåverande form sidan 1959. Liv Ullmann troppa i dag opp for å vise si støtte til teateret som også er hennar debutteater.

– Eg er her i dag først og fremst som tilskodar. Viss eg ikkje kan kjenne stoltheit over at vi har ein stad her i Oslo som heiter Oslo Nye Teater, så vil eg bli fattigare. Vi har ikkje råd til å kaste bort Oslo Nye Teater, seier Liv Ullmann til NRK.

Engasjementet for den eine av tre offentlege teaterinstitusjonar i Oslo har vore stort etter at det vart kjent at Oslo Nye Teater risikerer å gå konkurs innan sommaren er over.

Ei gruppe tilsette ved teateret tok initiativ til markeringa fredag der målet var å samle mange nok folk til å danne ein menneskeleg ring rundt hovudscena.

Fleire hundre møtte opp for å markere at dei er mange som ikkje aksepterer at ein så viktig teaterinstitusjon står i fare for å bli lagt ned. Foto: Petter Larsson / NRK

Det tradisjonsrike teateret har i lang tid hatt pengetrøbbel. Grunnen er etterverknadar etter pandemien.

Viss det ikkje er ei finansieringsløysing på plass innan 30. juni, står teateret i fare for å gå konkurs.

I dag skal Oslo Nye Teater i møte med Byråd for kultur og næring i Oslo kommune om situasjonen for teateret.

– Vi har forståing for at vår eigar ønskjer å greie ut alternative modellar for Oslo Nye Teater, og det skal vi bidra til, seier direktør ved Oslo Nye, Jan Beckmann.

Ifølge direktøren har teateret alt kutta store kostnadar, og det er planar for vidare kostnadskutt.

–Teateret er godt i gang med å innføre ein ny driftsmodell. Vårt ønskje er at vi får høve til å jobbe vidare med denne. Den jobben treng tid for ein ryddig prosess.

– Skremmande for heile scenekunstfeltet

Teatret har 100 tilsette og hundrevis av frilansarar som er knytt til teateret.

Skodespelar Andrea Bræin Hovig har arbeidd ved teateret ved fleire høver som frilansar. Som 12-åring debuterte ho som dansar i ei førestilling på hovudscena til nyskriven musikk av Arne Nordheim.

– Dette er sjølvsagt fullstendig uforgløymeleg og betydningsfullt for meg personleg.

Bræin Hovig meiner Oslo Nye Teater har turt å vere noko anna enn dei andre institusjonsteatera i hovudstaden, og at det difor er uunnverleg.

– Eg opplever at Oslo Nye utrøytteleg har ønska å hegne om musikkteater og komediar. Også i tider då dette har blitt sett på som feil eller umoderne.

Samstundes, påpeikar ho, har dei ulike teatersjefane forsøkt å bryne sitt trufaste publikum med andre typar oppsettingar. Og teaterkjellaren fungerer tidvis som ein stad der skodespelarane kan teste ut ting framfor eit begeistra publikum.

– Dette at Oslo Nye nå er trua er skremmande for heile scenekunstfeltet. Eg håper vi kan stå saman, seier Bræin Hovig.

Johannes Joner som IQ i Oslo Nye Teater si oppsetting av «Snøfall» Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Ein del av hjartet i byen

Johannes Joner, kjent for sine ikoniske roller som IQ i «Snøfall» og Doktor Proktor i «Doktor Proktors Tidsbadekar», blei tilsett ved teateret i 1988.

– Eg kjenner eigentleg at eg er dritforbanna nå. Eg er så lei av å stå med lua i handa og be om å få drive dette teateret i denne byen.

Teaterveteranen meiner Oslo Nye er ein eigen liten by med mange ulike faggrupper som snikkarar, sveisarar, målarar, teknikarar, sminkørar, kostymesyarar osv.

– Kulturinstitusjonar, slik som Oslo Nye, er ein del av hjartet i byen. Oslo er ein by for heile landet, også for tilreisande frå inn- og utland. Vi må ta vare på kvaliteten, tradisjonen og fagfolka vi har, seier Joner.