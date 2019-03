Teateret «Black Box» ber statsministeren beklage – men Solberg nekter

– Jeg mener at statsminister Erna Solberg bør vurdere om hun skal beklage overfor Black Box.

Det sier Jon Wessel Aas. Han representerer regissøren Pia Maria Rolls for teaterstykket «Ways of Seeing». Statsministeren gikk onsdag hardt ut mot regissøren, etter at hun spekulerte på om truslene mot justisminister Tor Mikkel Wara var iscenesatt.

Partner Jon Wessel-Aas i advokatfirmaet Lund & Co. mener statsministeren bør tenke seg om og beklage. Foto: Presse / BingHodneland

I dag ble det kjent at PST har pågrepet Waras samboer etter en brann i familiens bil søndag. Likevel står Erna Solberg på sitt om at hun i går ba teateret Black Box tenke seg om.

– Jeg tenker at de som har laget stykket må tenke over at de også bidrar til å sette et fokus på politikere, deres omgivelser og mennesker, og som bidrar til at det er tøffere å være politiker. Da må de ha ryggrad til å stå i det. Jeg må si at jeg reagerer i dag når man velger å spekulere rundt dette, sier Solberg.

– Ingen grunn til å beklage

På spørsmål fra pressen, ville ikke statsministeren beklage uttalelsene hun kom med.

– I går sa jeg klart og tydelig at jeg mener ingen bør spekulere. Teateret bør la politiet gjøre sin jobb. Vet man ikke mer, bør man la være å spekulere. Jeg har ikke koblet hendelsene til denne saken, jeg har vært tydelig på at man bør unngå å spekulere, sa Solberg.

– Vil du beklage til teaterregissøren?

– Nei, jeg mener ingen bør spekulere om saker som er under løpende politietterforskning. Det står jeg helt inne for. Jeg svarte på et spørsmål fra pressen, og sa nei til å spekulere i akkurat disse sakene. Det mener jeg andre heller ikke bør gjøre. Det er ingen grunn til å si unnskyld for det jeg sa i går, gjentok Solberg.

Dette får Wessel Aas til å reagere:

– På onsdag sa statsministeren sa at Black Box burde tenke seg om. Nå mener jeg statsministeren bør gjøre det samme.

Teaterstykke under etterforskning

Pia Maria Roll og de andre skaperne bak «Ways of Seeing» ble i desember anmeldt av Waras samboer Laila Bertheussen, kort tid etter at det ble utført omfattende hærverk mot boligen til hun og justisministeren.

Først henla politiet anmeldelsen, men etter at Tor Mikkel Waras samboer klagde og fikk medhold gikk statsadvokaten i Oslo inn og ba politiet om å etterforske saken videre likevel.

Teaterregissør Pia Maria Rolls stykke «Ways of Seeing» har ifølge egne nettsider kartlagt nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn. Foto: Privat

Regissør Pia Marie Roll satt sammen med advokat Wessel Aas i flere timer med politiet og forklarte seg om de tingene de har opplevd på grunn av teaterstykket «Ways of seeing».

Wessel Aas sier Black Box teateret har vært under sterkt press og at de nå er lettet over at presset er borte.