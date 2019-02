Blanche Dubois (Linn Skåber) står elegant med en koffert på scenen, omgitt av scenerøyk som spiller mot vakkert oppsatt scenelys.

Så går hun inn i sceneheisen på Oslo Nye Teater, og den tar henne nedover, nedover, nedover til hun til slutt møter sin endestasjon i en sliten leilighet rett ved der sporvognen kjører.

Åpningsbildet er talende, stilfullt og interessant. Musikken er tung, åpningen illevarslende. Men så fort replikkene faller, er det noe som ikke stemmer.

En sporvogn til begjær Ekspandér faktaboks Av Tennessee Williams

Oversatt av Leif Helgeland, bearbeidet av Kim Bjarke

Regi: Kim Bjarke

Scenografi og kostymer: Olav Myrtvedt

Lysdesign: Norunn Standal

Lyddesign og komponist: Alf Lund Godbolt

Medvirkende: Linn Skåber, Stine Fevik, Nils Jørgen Kaalstad, Andreas Stoltenberg Granerud, Tarjei Sandvik Moe m.fl.

Oppsetning på: Oslo Nye Teater

Leiligheten Blanche kommer til, tilhører hennes søster Stella (Stine Fevik) og mannen hennes, Stanley (Nils Jørgen Kaalstad). Langt under standarden Stella og Blanche er vokst opp med hjemme på plantasjen Belle Rêve.

Blanche virvler verdensvant inn og forventer herskapelighet, Stella stiller med det hun har: En ettroms og en temperamentsfull og voldelig mann.

Stine Fevik (til venstre), Nils Jørgen Kaalstad og Linn Skåber på scenen på Oslo Nye Teater. Foto: Gisle Bjørneby / Gisle Bjørneby

Tung start

Blanches motivasjon er utydelig, og det er med på å gjøre starten av stykket tung. Det har igjen med anvendelsen av tekst å gjøre.

Blanche snakker gjennomgående svært pent og dannet, mens de øvrige karakterene kan dra på med bredt østkantmål. Men det gjør at Blanches replikker blir i overkant teatralske, og utgjør dermed ikke en spennende kontrast til de øvrige karakterene.

For dem faller replikkene naturlig, mens Blanche nærmest lirer av seg innøvde fraser, som om hun proklamerer noe innøvd, et dikt, en korttekst. Det gir ikke dramaets tekst nok rom til å virke, og det oppstår sjelden pauser eller betoninger som kan kontrastere denne tekststrømmen eller gi dybde.

Overtydelig regi

Dette er Blanches skaping av sitt eget bilde, et forsøk på å gi seg selv en ønsket identitet. Hun kommer til Stella som et vrak, men ter seg som en lady.

Byggingen av dette selvbildet motvirkes av til tider overtydelige regigrep. At Blanche drikker mer enn hun bør, for eksempel, er helt tydelig i starten.

Men poenget utbroderes likevel. Det gir ikke publikum tid til å ane at hun har et alkoholproblem, problemet slås fast først som sist. Slik er det i deler av forestillingen: Alt er så konkret. Det ligger lite under. Da blir det vanskelig å skape et virkelig mørke.

Grell drøm

Linn Skåber i rollen som Blance Dubois og Nils Jørgen Kaalstad som hennes temperamentsfulle mann Stanley. Foto: Gisle Bjørneby / Gisle Bjørneby

Karakterene har alle sitt å bære på, men Blanche bærer mest i «Sporvogn til begjær», et stykke som regnes blant de største i amerikansk dramatikk.

Stykket er en kamp for fotfeste og iscenesettelse, men også om undergang. Det er et drama der den amerikanske drømmen blir grell.

På Oslo Nye tar det tid før dissonansen mellom karakterene virkelig slår inn. Stine Fevik, Nils Jørgen Kaalstad og Andreas Stoltenberg Granerud (naboen Mitch) gir nødvendig motstand til Blanches diva-aktige dobbeltspill. Fevik gjør en sterk rolle som Stella.

Det er først når det rakner for Blanche at Linn Skåber får vist hva hun har å komme med som skuespiller. Jo mer det revner for Blanche, jo bedre gjør Skåber rollen. Hadde forestillingen hatt flere antydninger i seg, kunne det åpnet opp mange flere lag i fortellingen.

I forordet ønsker teatersjef og regissør Kim Bjarke publikum velkommen inn i en mørk fortelling. Men det tar tid før dette mørket fester grep.

