– Eg vart svært overraska då eg høyrde om dette prosjektet. Og det var kanskje ikkje så rart, for eg trur ikkje noko liknande har vore gjort tidlegare nokon stad. Men då eg fekk tenkt meg om skjønte eg jo at det var ei stor ære, som eg er takksam for.

Dette skriv Jon Fosse om prosjektet «Jon Fosse ord for ord», der alle teaterstykka hans skal lesast opp i ei samanhengande forestilling med publikum – og som skal sendast direkte på NRK.

40 teaterstykke, 40 skodespelarar, og 40 timars sending.

Før eller seinare

Ideen oppstod for lenge sidan. Dramaturg ved Det Vestnorske Teateret, Aslak Moe, tenkte at Fosse før eller seinare ville få nobelprisen.

Då var det bra å vere førebudd.

– I første omgang tenkte vi å arrangere opplesingar av alle stykka i løpet av eit år, seier Moe.

Så kom ideen om saktefjernsyn.

Konsept som Nasjonal strikkekveld, Salmeboka minutt for minutt og Hurtigruten minutt for minutt er det NRK-produsent Thomas Hellum som står bak. Han vert kalla kongen av saktefjernsyn.

Teatersjef Thomas Bye og dramaturg Aslak Moe med dei komplette skodespela til Jon Fosse mellom seg. Foto: Marion Hestholm / NRK

– Best når det er rart

Så snart det vart kjend at Fosse hadde vunne nobelprisen 2023, sende teatersjef Bye ein SMS til Hellum og fortalde om ideen.

Hellum var ikkje vanskeleg å be.

For 20 år sidan var han med å lage ein dokumentar om Jon Fosse. Dei følgde han i skrivestova og i utlandet, og filma då han vart tildelt den franske ordenen «Ordre National du Mérite».

– Då Jon heldt takketalen sa han: «Dette er veldig rart - men livet er best når det er litt rart». I 20 år har eg hatt den setninga med meg - kanskje er det grunnen til at idear som dette triggar noko?

Jon Fosse ord for ord Ekspander/minimer faktaboks Ideen til maratonprosjektet kom frå Aslak Moe, dramaturg ved Det Vestnorske teateret.

Prosjektet er eit samarbeid mellom Det Norske Teatret i Oslo, Teater Vestland i Førde og Den Nationale Scene og Det Vestnorske Teateret i Bergen.

Om lag førti skodespelarar delar på rollene og dei er delte inn i fem ulike 'skift' som skal gå åtte timar kvar.

Stykka skal lesast kronologisk, frå Nokon kjem til å kome (1992) til Leika leiken (2022)

Produsent Thomas Hellum er kjend som kongen av saktefjernsyn. I 2017 produserte han Sommertoget, og i desember skal han halde i trådane i «Jon Fosse ord for ord». Foto: Gøril Grov Sørdal / NRK

– «Crazy» eksperiment

Skodespelarane skal lese på skift.

– Det er ein vill kabal som skal gå opp, seier teatersjef ved Det Vestnorske Teateret, Thomas Bye.

– Vi må syte for å legge ein turnus der rett antal skodespelarar, med rett kjønn og alder, er på rett stad til rett tid.

Ei av dei som deltar i «Fosse ord for ord», er skodespelar Reidun Melvær Berge på Det Vestnorske Teateret. Ho har vore med å spele fleire stykke av Fosse, og kjenner spennet i forfattarskapet.

– Eg gler meg veldig til å feire ein skikkeleg nynorskbauta! Det er jo eit enormt og «crazy» eksperiment, seier Berge.

Reidun Melvær Berge er ein av skodespelarane som skal delta i «Jon Fosse ord for ord». Ho er tilsett ved Det Vestnorske Teateret. Foto: Marion Hestholm / NRK

Mest omfattande

Nokre pausar blir det mellom stykka. Linda Eide og Hans Olav Brenner er blant dei som vil vere med å skape engasjerande pauseinnhald.

– Dette vert eit unikt høve til å verkeleg djupdykke i dramatikken til Fosse, til å lære litt om mannen og arbeidet hans, om nynorsken, landskapet og vestlandet, seier Hellum.

Det svenske forlaget til Fosse, Columbine, som eig spelerettane til stykka hans, er også begeistra. Dei meiner Fosse ord for ord er eit pionerprosjekt.

– Dette kan verte det mest omfattande TV-sende teater-evenementet nokosinne, nokonstad, skriv dei.

Linda Eide vil bidra med innslag i «Jon Fosse ord for ord». Eide har turnert med si eiga førestilling 'Fosse for dumskallar'. Her saman med NRKs Hans Olav Brenner. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Utan filter

Men kan ein gjere slikt med teaterstykke? Berre lese – og ikkje spele?

– Dette blir Fosse utan filter. Dramatikken hans er ordbasert, og eignar seg godt til opplesing. Det blir ei oppleving med ein eigen verdi, meiner Aslak Moe.

Skodespelarane skal 'bjuda på' og lese med innleving, men utan regi. Scenetilvisingar vert lesne av suffløren der det er nødvendig. Det Vestnorske Teateret vil vere opent for publikum i heile perioden.

«Jon Fosse ord for ord» byrjar klokka 20.05 den 8. desember. Direktesendinga går utan stopp, vekslande mellom NRK1 og NRK2 frem til søndag 10. desember – dagen Jon Fosse tar imot nobelprisen i litteratur.