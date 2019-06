I år byr Teater-Norge blant annet på skumbad, forestillinger om teip, nyresteiner og norrøn breakdance. Vi spanderer også et par tips til den som har tenkt seg en tur over kjølen.

Festspillene i Nord-Norge: Sofie og Kathrine

SOFIE OG KATHRINE: Spilles under festspillene i Nord-Norge. Grafikk: Festspillene i Nord-Norge / Hålogaland Teater

Hvor : Harstad

: Harstad Når : 22. og 23. juni

: 22. og 23. juni Passer for: Familier med barn fra 5 år

Festspillene i Nord-Norge går av stabelen mellom 22. og 29. juni og byr på flere fine forestillinger for barn. Blant dem er urpremieren på barneforestillingen Sofie og Kathrine basert på Grete Haagenruds bøker (som noen kanskje husker fra Barnetimen for de minste på 90-tallet). Forestillingen viser to søstres opplevelse av 2. verdenskrig i Finnmark med tvangsevakuering, rasjonering og gjemsel på mørkeloftet. Skuespillerne er barn fra Lille Hålogaland teater, og til høsten vises den også på Hålogaland teater i Tromsø.

Festspillene i Nord-Norge: Ritsj

RITSJ: En forestilling om teip for de minste. Foto: Mariell Amelié Lind Hansen / Festspillene i Nord Norge

Hvor : Harstad

: Harstad Når : 25. juni

: 25. juni Passer for: Barn mellom 1 og 4 år og tilhørende voksne

Nok en urpremiere: Det anerkjente scenekunstkompaniet Katma har laget en forestilling for de minste om teip. Altså limbånd. Forestillingen inneholder ruller med teip i mange farger som klistres, trilles, stables og kan dras ut til lange tråder. Hvilke lyder lager teipen? Hvordan kjennes den ut mot huden? Hvordan lukter den?

Ritsj er en interaktiv forestilling, og skuespillerne ønsker barnas innfall underveis varmt velkommen. Ekstraforestillinger er allerede satt opp – også dette under Festspillene i Nord-Norge.

Kortreist Dansefestival: Lulla

LULLA: Danseforestilling for barn under 2 år. Foto: MORTEN BERENTSEN / MORTEN BERENTSEN

Hvo r: Inderøy i Trøndelag

r: Inderøy i Trøndelag Når : 24. juni

: 24. juni Passer for: Barn mellom 0 og 2 år med tilhørende voksne

Kortreist Dansefestival på Inderøy i Trøndelag byr på flere fine hendelser å få med seg sammen med barna. De minste kan glede seg over konsertforestillingen Lulla, spilt av kompaniet dybwigdans. Med utgangspunkt i vuggesanger inviteres de minste barna til å lytte og delta med hele seg. Lulla spilles også i Skien og Sandvika i september.

I tillegg til flere andre forestillinger, kan voksne og barn også delta på Konsert for beitende sauer, hageterapi og en trekonsert.

Ravnedans: SKUM

SKUM: En forestilling for deg som liker skum og vann. (Bildet er en illustrasjon og ikke fra forestillingen). Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Hvor: Kristiansand

Kristiansand Når : 13. juli

: 13. juli Passer for: Familier og alle som trives i svømmehall

Under Ravnedans i Kristiansand blir det skumparty for hele familien på Aquarama, Kristiansands store badeland. Forestillingen SKUM tar utgangspunkt i 90-tallets skumparty og herlige technomusikk. I forestillingen plukkes skumpartyet fra hverandre og oppstår som noe nytt. Hva det blir, gjenstår å se. Skum som materiale skal også utforskes i denne forestillingen. Det kan brukes til mye rart.

Th’line er et scenekunstkompani bestående av Kristina Wallace og Ida Wigdel. Forestillingene deres blander det vakre og det stygge, det dumme og det kule om hverandre, og det blir alltid både tankevekkende og gøy.

Dyreparken: Reisen gjennom Hakkebakkeskogen

REISEN GJENNOM HAKKEBAKKESKOGEN: Ta toget gjennom skogen og møt alle dyrene i Hakkebakkeskogen. Foto: Ole Martin Buene

Hvor : Kristiansand

: Kristiansand Når : 22. juni – 4. august

: 22. juni – 4. august Passer for: Familier med barn i barnehagealder

Befinner du deg først i Kristiansand, er det kjekt å ta turen innom Hakkebakkeskogen i Dyreparken. Reisen gjennom Hakkebakkeskogen byr på stor moro for små og store barn. Men pass deg for reven!

Kaptein Sabeltann feirer 30-årsjubileum i Kjuttaviga i år. Sabeltann-forestillingen passer for de litt større barna som får være oppe når Hakkebakke-publikummet for lengst har funnet veien til drømmeland. De kan se frem til pyroeffekter og sjørøveri på sene kvelder.

Kaptein Sabeltann og Grusomme Gabriels skatt spiller fra 4.-31. juli.

Teltet i Frognerparken: Jakten på nyresteinen

JAKTEN PÅ NYRESTEINEN: I Frognerparken i år spilles teaterversjonen av den populære filmen fra 1996. Foto: Lucas Leonardo Ibanez-Fæhn

Hvor : Frognerparken i Oslo

: Frognerparken i Oslo Når : 17. juni – 20. juli

: 17. juni – 20. juli Passer for: Familier med barn fra 4 år

Skuespillstudentene ved Kunsthøgskolen i Oslo (Teaterhøgskolen) spiller tradisjonen tro sommerteater i det store blå teltet ved Monolitten i Frognerparken. I sin 45. oppsetning slår de til med en norgespremiere når Vibeke Idsøes film Jakten på nyresteinen fra 1996 blir teater. Studentene tar publikum med på en reise i kroppens mange irrganger – til lattersentralen, tårekanalen og hjertets innerste kammer.

Den Nationale Scene: NORR – da gudene breaket

NORR: Gudene breaker i denne forestillingen ved Den Nationale Scene i Bergen. Foto: Absence Crew / Den Nationale Scene

Hvor : Den Nationale Scene i Bergen

: Den Nationale Scene i Bergen Når : 9. – 21. juli

: 9. – 21. juli Passer for: Familier med barn fra 5 år

I Bergen tar Den Nationale Scene opp suksessen fra i fjor når de viser det norrøne sommershowet NORR – da gudene breaket med kompaniet Absence Crew. Med utgangspunkt i eddadikningen tar de publikum med fra verdens tilblivelse til Ragnarok. Odin, Tor og Loke er på plass i julivarmen i Bergen, og deltar selvsagt i det avgjørende slaget mellom lysets og mørkets krefter.

Stockholms mange parker: Parkteatern

ELVIRA MADIGAN: Er en av mange forestilliinger i Stockholms parker denne sommeren. Foto: Markus Gårder / Stockholm Stadsteaters Parkteatern

Hvor : Stockholm

: Stockholm Når : Juni-august

: Juni-august Passer for: Alle

For den som befinner seg i Stockholm i sommer, spiller Stockholm Stadsteaters Parkteatern gratis teaterforestillinger i parker over hele byen i juni, juli og august. Her finnes teateropplevelser for unge og gamle – og alt er gratis. En av hovedsatsingene i sommer er en forestilling om sirkusartisten Elvira Madigan. Den passer for barn fra 7 år og oppover. Mange av forestillingene er også tekstet eller tilrettelagt for hørselshemmede. Men det finnes mye annet også! Ta med deg noe å sitte på, og kanskje også en fika.

Astrid Lindgrens verden: Et sted å lengte tilbake til

PIPPI LANGSTRØMPE: Er en av Astrid Lindgrens mange kjente figurere som dukker opp i lek og teater i Astrid Lindgrens Värld. Foto: Weronika Baldin / Weronika Baldin

Hvor : Vimmerby i Sverige

: Vimmerby i Sverige Når : Mai - August

: Mai - August Passer for: Barnefamilier

Sist, men ikke minst er turen til Astrid Lindgrens verden i Vimmerby en av de fineste sommerteateropplevelsene som finnes. Her blir Kirsebærdalen, Lønneberget, Villa Villekulla og Mattisborgen levendegjort i nær kontakt med de besøkende i parken. Uforglemmelig og et sted å lengte tilbake til.