Taylor Swift slo inn på jordskjelvskalaen

Få er hottere enn den amerikanske popstjerna Taylor Swift denne sommeren. Hun sprenger konsertrekorder i USA, og har også hatt rekordmange plater inne på den prestisjetunge Billboard-lista.

Nå har hun også markert seg på maskinene til seismografene.

Måleinstrumentene som fanger opp bølger forårsaket av jordskjelv eller eksplosjoner har nemlig fått med seg de to konsertene Swift spilte i Seattle forrige helg.

Taylor Swift la beina høyt under fredagens konsert i California, men hun hviler lite for tida. Foto: Jessica Christian / AP / NTB

Dobbelt så kraftig

Interessen for konsertene hennes har vært enorm, og ventelistene for billetter har vært lange. De som har kommet innenfor portene har åpenbart ristet bra løs, under låter som superhiten «Shake it off».

En konsert i Seattle førte til et utslag på jordskjelvskalaen med 2,3 i styrke, forteller geologiprofessor Jackie Caplan-Auerbach til CNN.

Den forrige rekorden de hadde registrert fra slike arrangementer var såkalte «Beast Quake», som ble målt til 2 i styrke.

I 2011 tok Seattle Seahawks-fans helt av etter en imponerende touchdown av Marshawn «Beast Mode» Lynch i amerikansk fotball.

– Selv om det bare er en differanse på 0,3 mellom disse to var konserten dobbelt så kraftig, sier Caplan-Auerbach.

For ordens skyld: Rystelser under 2,5 blir sjelden oppdaget av mennesker. Først over dette vil det være merkbart og kan føre til mindre skader.

Disse to grafene viser utslagene på jordskjelvmåleren under den amerikanske fotballkampen og Taylor Swift-konserten. Foto: Western Washington University

Ikke første gang

I tillegg til den doble kraften, trekker seismologen fram lengden 72.171 Swifties sørget for.

– Jubelen etter en touchdown varer i noen sekunder, før den dør ut. Jeg samlet over 10 timer med data fra de to Taylor Swift-konsertene, hvor rytmene styrer publikums bevegelser og oppførsel, sier professoren.

Hun legger til at publikum nok ikke skapte rystelsene helt på egen hånd, og at trykket fra lydsystemet også kan ha bidratt.

Dette er ikke første gang en konsert slår ut på jordskjelvmålerne, men det finnes ikke noen samlet oversikt over dette.

En Foo Fighters-konsert i New Zealand i 2011 førte til et utslag på jordskjelvmålerne, ifølge The Hollywood Reporter. Det samme skjedde i 2022 under en Garth Brooks-konsert i Louisiana, skriver iHeartCountry.

Rekordgrossist

Tidligere i sommer sørget Taylor Swift for en historisk kvadrupel på Billboard-lista, ved å ha fire plater på topp 10-lista – samtidig.

Hun har gitt ut flere album om igjen, etter en bitter konflikt med et plateselskap som kjøpte backkatalogen hennes.

Som om ikke dette er nok, har driftige Swift, som så langt har gitt ut ti album og tre nyinnspillinger, disse ferske rekordene:

Hun har nå flere albumførsteplasser enn noen annen kvinne i historien. «Speak Now (Taylor's Version) ble hennes 12. førsteplass. Barbra Streisand har 11, skriver Huffington Post. Paul McCartney kjenner snart pusten hennes i nakken, for The Beatles' 19 topplasseringer er truet av 33-åringen.

Swift herjer også på singellistene. Alle de 22 låtene fra det nye albumet er inne på såkalte Hot 100. Med tre tidligere sanger inne på lista i tillegg, eier hun en fjerdedel av hitlista, skriver Forbes.

Billboard-listene består av både fysisk platesalg og streaming. Hvis vi ser utelukkende på det digitale markedet, er Swift størst der også. 19. mars fikset hun en ny Spotify-rekord for én artist i løpet av én dag, med 67 millioner avspillinger, ifølge Chart Data.