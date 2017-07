Tårnet av hodeskaller avslører grusomme hemmeligheter

I 1519 marsjerte 400 spanske erobrere inn i den aztekiske hovedstaden Tenochtitlan, som nå er blitt til Mexico City.

Synet som møtte spanjolene var skrekkelig, ifølge Archaeological Institute of America. I tekstene sine beskriver erobrerne templer dynket i blod, menneskehjerter brent i keramiske kullpanner og personer som ble ofret, før de ble lemlestet og spist i gryteretter sammen med chili og tomat.

Men det som skal ha skremt spanjolene mer enn noe annet, var en samling hodeskaller som tårnet over tempelet for guden Huitzilopochtli, den aztekiske guden for sol, krig og menneskelig offer.

Andres de Tapia, en av de spanske soldatene, mente at hele 136.000 hodeskaller ruvet over tempelet.

Menn, kvinner og barn

Nå, nesten 500 år seinere, har arkeologer funnet det de tror er de omtalte hodeskallene, skriver The Washington Post.

De første hodeskallene ble funnet i 2015, i hjertet av Mexico City. Men nå har arkeologene oppdaget noe de mener er svært oppsiktsvekkende, nemlig at hodeskallene kommer fra kvinner og barn, i tillegg til menn.

Les også: Arkeologer gravde fram aztekertempel i Mexico by

Så langt har arkeologene identifisert over 650 hodeskaller, i tillegg til tusenvis av ulike beinbiter.

Fremdeles er ikke hele tårnet av hodeskaller gravd frem. Men arkeologene antar at tårnet var omtrent seks meter i diameter, og at det stod på hjørnet av Huitzilopochtli-kapellet.

Nye spørsmål

Tidligere har historikerne trodd at hodeskallene må ha vært fra folk som aztekerne seiret over i krig.

At det nå viser seg å være hodeskaller fra både kvinner, barn og menn, reiser nye spørsmål aztekernes kultur og samfunn, skriver The Washington Post.

Ble hodeskallene samlet fra nedkjempede sivilisasjoner, eller er de fra mennesker som ble ofret til gudene? Og hvorfor valgte aztekerne å plassere hodeskallene ved et av sine helligste steder?

– Vi forventet bare å finne hodeskaller fra menn, og særlig unge menn siden de ofte var krigere. Men her er også skaller fra kvinner og barn, og man skulle ikke tro at de deltok i krigene, sier Rodrigo Bolanes til nyhetsbyrået Reuters. Han er en av biologene som har undersøkt funnene.

Ifølge Bolanes er det ikke gjort lignende funn fra samme periode.