Tar med barna på ekspedisjonar: – Ei magisk boble

Det er ikkje alle som kunne tenke seg å ta med barn under seks år på langtur.

Men éin som ville nettopp det er Alexander Read. Han tok med dotter si, fem år gamle Mina, på ein 400 kilometer lang ekspedisjon på ski over Finnmarksvidda.

Eventyret vart dokumentert og vist i TV 2-serien «Mina og meg».

– Det er ei unik moglegheit til å bli betre kjent med barna våre. Eg må ta det dønn seriøst, seier Read om korleis det er å vere på tur med barn kontra vaksne.

Read har bakgrunn frå Forsvaret, men ei nedbemanning gjorde at han stod utan jobb. Da vart det å gå på tur til eit livsprosjekt.

Alexander Read saman med døtrene Mina og Lilje med majestetiske fjell i bakgrunnen. Foto: Thomas Løberg / Schweinhund/TV 2

– Å leike er den viktigaste jobben

Denne veka gjesta han Lindmo, og han peiker på spesielt éin ting som er viktig når ein går på oppdagingsferd saman:

– Å leike er den viktigaste jobben. Eg legg ikkje noko på Mina utanom å vere det barnet ho er.

Elisabeth Gerhardsen, forfattar og spesialist i barne- og ungdomspsykologi, seier det kan vere svært positivt å reise på tur med barna.

– Det å vere ute på tur saman kan skape ein annan type ro, som igjen kan føre til gode samtaler mellom barn og vaksen, fortel ho.

– For ein 3-åring er det «nå-fokus» som gjeld. Men med ein 5-6-åring kan ein snakke om djupare ting som for eksempel trivsel i livet. Ein kan snakke om korleis det går i barnehagen, med venar og på skulen, legg ho til.

Elisabeth Gerhardsen er forfattar og spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Foto: Anna-Julia Granberg / Blunderbuss/Cappelen Damm

Meir til stades

Det har også Read erfart.

Sjølv om det kan vere litt kaos når ein har to jenter i teltet, kjenner han at han er meir til stade når dei er på tur saman.

– For settingen er så annleis enn gangen i huset, med ein sokk og ei lue og ungane som skrik.

Gerhardsen peiker på at når ein er på tur slepp ein alle distraksjonar. Da er det verken jobb, iPad eller fritidsaktivitetar som stel merksemd.

– Ein ser og høyrer dei same tinga. Det er lett å få eit felles fokus, fortel barnepsykologen.

– Magisk boble

Også far Read fortel at det er lettare å fange opp om Mina heng litt med geipen, eller plutseleg snakkar om noko som skjedde for ti dagar sidan.

– Då var eg med på den hendinga. Å ja, den bia der, ja. Det skaper ei magisk boble som er heilt rå.

Ifølgje barnepsykolog Gerhardsen er tur verdifullt når den vaksne vier tid og interesse for barnet sitt.

– Det er viktig for barnas sjølvkjensle at vaksne trivst i barnets selskap, opplyser ho.

Mina i glamorøs prinsessekjole ute på skitur. Foto: Alexander Read / TV 2

Fallgruver å passe seg for

Det er likevel eit par ting som foreldre bør tenke på for å unngå negative konsekvensar. Det er kor ambisiøs turen er, og kva du tar barnet vekk frå.

– Barn har sjeldan behov for å gå langt, eller høgt. Barn har behov for å vere til stade «der og da».

Om du som vaksen tar med barnet på ein segltur over for eksempel eitt år vil barnet vere borte frå venar, besteforeldre og anna familie.

– Familien blir på ein måte isolert, og dei venane ein hadde er ikkje nødvendigvis der når ein er tilbake igjen, fortel Gerhardsen.

Slike ting er derfor viktig å tenke på før ei planlegg ei lengre reise, ifølgje ho.

Råd til foreldre som vil på tur med barna Ekspandér faktaboks Råd til foreldre som vil på tur med barn Ikkje start med dei turane som høyrest veldig kule ut. Start med små turar.

Det å vere ute i 100-meterskogen er ofte undervurdert.

Barnets turglede er like stor om du tar med deg sitjeunderlag, og ein termos med kakao, som å gå Finnmark på langs. Kjelde: Elisabeth Gerhardsen – forfattar og spesialist i barne- og ungdomspsykologi.

