Tar et oppgjør med hetsen

Den siste tiden har Leivestad stått i en storm av hatefulle ytringer og kommentarer på sosiale medier.

Det hele startet etter hennes opptreden på VGTV sitt humorprogram «Rikets roast» der flere kjendiser var samlet for å «roaste» tidligere hockeyspiller og VGTV-profil Erik Follestad.

VGTV stengte kommentarfeltet på videoen av Martha Leivestad på TikTok. Foto: @marthaleivestad / Instagram

Kommentarene var så mange at VGTV til slutt valgte å stenge kommentarfeltet på videoen av henne på TikTok.

Til Lindmo forteller 28-åringen at hun med årene har blitt immun mot mange av kommentarene.

– Man må bli det. Hvis jeg tar alt til meg så må jeg sykemelde meg, sier Leivestad og legger til:

– Men jeg er jo ikke så tøff at ingen kommentarer kommer til hjertet mitt. Så klart gjør det jo det.

Martha Leivestad er gjest i kveldens episode av Lindmo. Foto: Kim Erlandsen / NRK

– Lyst til å inspirere unge jenter

Leivestad adresserte det hele selv på Instagram forrige uke. Der skrev blant annet at hun synes «det er synd at jeg ikke får lov til å roaste og tulle på lik linje med de andre komikerne, uten å bli revet i fillebiter i kommentarfeltet i ettertid».

– Ikke nytt for meg dette, men jeg ville egentlig bare si at det er dritkjedelig og dritkjipt, skriver hun.

Til Lindom forteller hun at en time etter at hun publiserte innlegget fikk hun melding av en person som skrev at «hun aldri må formere seg selv».

– Det er tungt. Men jeg kan ikke ta det med meg videre. Jeg må lese, jeg må blokkere og jeg må gå videre.

Hun forteller videre at hvis hun skal ta alt til seg må hun stoppe med jobben sin, noe hun ikke har lyst til.

– Jeg har lyst til å være her. Lyst til å inspirere til at flere jenter jobber med humor, lager serier, lager film, jobber kreativt innenfor humor. Det er drit viktig. Vi trenger flere stemmer.

Se intervjuet på Lindmo fredag klokken 21.35 og i NRK TV.