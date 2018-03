Tajik: – Dette er ikke en film jeg ser frem til å se

Visningen i kveld er en lukket førpremiere for medvirkende og inviterte. Spillefilmen er basert på terrorangrepet på «Utøya 22. juli 2011». Handlingen i filmen er fiksjon, og man følger 18 år gamle Kaia, spilt av Andrea Berntzen.

Filmen starter 14 minutter før de første skuddene går – de resterende 72 minuttene er spilt inn som en sammenhengende scene.

Nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik, sier det er viktig at filmen blir laget og ivaretar vår kollektive hukommelse om det som skjedde.

– Jeg mener det er viktig at også regissører, kunstnere, og forfattere bidrar til at vi husker 22. juli og husker 22. juli – hendelsene og ideologien bak. Alt dette er det viktig at vi tar med oss og har et reflektert forhold til, sier hun.

Tajik sier videre at dette ikke er en film hun ser frem til å se.

Les også: Poppes høyre hånd

– Spent på det som venter meg

Arbeiderpartipolitiker Anniken Huitfeldt sier dette er noen viktige timer i norsk historie, som er gått gjennom av dem som har vært der og opplevd det. Hun sier hun er forberedt på en sterk film.

– Jeg er jo veldig spent på det som venter meg, jeg satt jo sammen

SPENT: Anniken Huitfeldt sier hun er forberedt på en sterk film. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

med foreldre som ikke fikk barna sine tilbake i de timene etterpå og var sammen med AUF-ere som beskrev et mareritt og marerittet økte jo bare for hver time som gikk.

Hun sier hun har gått gjennom timene mange, mange ganger.

– Så det er en stor oppgave å påta seg, å lage en film om dette, for det betyr mye for mange hvordan dette fremstilles.

– Glad for at Erik Poppe har laget den

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide, sier han er glad for at det er Erik Poppe som har laget filmen med det konseptet han har valgt.

– Er dette en viktig film?

– Jeg tror den er det, jeg har jo ikke sett den enda, men jeg har snakket med noen av dem som har sett den og som sier at den treffer ganske godt på sitt veldig vanskelige oppdrag.

Noen har sagt at de føler filmen om terrorangrepene kommer for tidlig. Tajik sier hun forstår at det kan være blandede følelser knyttet til filmen.

– Tiden går og flere får avstand til det, samtidig så er det flere som lever med 22. juli og konsekvensene av det fortsatt.

Premiere i Berlin

Filmen hadde premiere på filmfestivalen Berlinalen i Berlin i februar. Den ble vist under hovedkonkurransen, men mottok ikke Gullbjørnen som er festivalens hovedpris. Til nå har åtte norske filmer blitt vist her siden festivalens oppstart i 1951.

NRKs anmelder ga filmen terningkast 6, mens VGs anmelder ga den terningkast 5.