Breath of the Wild

Breath of the Wild Super Smash Bros. Link's Awakening Ocarina of Time

Hva heter den siste The Legend of Zelda-utgivelsen med den grønne helten Link?

Bli samboer med Mannen med ljåen Bygge og møblere et stort drømmehus Ta livet av naboen Være aktiv på dating via datamaskinen

11/12 Et halvt liv

Foto: Valve

Nylig ble et nytt Half-Life-spill sluppet – det første på 13 år. Hva er spesielt med dette spillet?