1/12 Sett i gang Foto: Richard Rodriguez Hvordan setter dirigenten i gang orkesteret? Veiver med armene og håper på det beste Tar et dypt åndedrag og ser på konsertmesteren Slår noen slag i riktig tempo og karakter Roper "klar, ferdig, GÅ!"

2/12 Staven Foto: Elnur Amikishiyev / ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.com Hvorfor har dirigenten pinne? For å kunne peke på de som spiller feil For å bla i partituret Pinnen er en penn som brukes til notater For at slagene skal være synlige og presise

3/12 Dirigere med stokk Foto: Public Domain / Wikimedia Dirigenten Jean-Baptiste Lully som levde på 1600-tallet, brukte en lang stokk for å slå takten i gulvet. Hvilke konsekvenser fikk dette for ham? Han slo tåa med stokken under en konsert for kongen – og døde senere av skaden Musikerne ble så lei bankingen at de ville at han skulle bytte til noe annet. Vips så oppstod ideen om dirigentpinne. Han ble utmattet og fikk hjertestans – og døde før konserten var ferdig Scenen han sto på kollapset – flere i orkesteret omkom

4/12 Jobbeskrivelse Hva kan sies å være hovedoppgaven til en dirigent? Lede prøver Spille stemmetonen Booke solisten Inspirere musikerne

5/12 Pardon? Foto: Colorbox.com Hva heter dirigentpinne på fransk? Baguette de chef d'orchestre Pin de directeur Pain du jour Epée longue

6/12 Slagferdighet Hva er et nedslag? En dirigent som svimer av på podiet En markering av første slag i takten En markering av siste slag i takten Benposisjonen til dirigenten på siste akkord

7/12 Maestra Foto: NRK Hvor mange av de åtte norske symfoniorkestrene har en kvinnelig sjefdirigent? 0 1 2 5

8/12 Skikk og bruk Hvem er det dirigenten hilser på når han eller hun entrer scenen? Den fineste fiolinisten Den som sitter nærmest Oboisten Konsertmesteren

9/12 Hvem bestemmer? Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS/NRK Noen ganger spiller KORK uten dirigent. Hvem bestemmer da? Oboisten Bestemmes etter loddtrekning blant musikerne Konsertmesteren Fløytisten

10/12 Dirigentens verktøy Hva er et partitur? Pausen mellom generalprøve og konsert Et annet navn på dirigentpinne En oversikt over alle notene i et stykke Fiolinnotene

11/12 Dirigentantrekk Foto: Halvor Folgerø / NRK Hvorfor bruker mange dirigenter sorte klær? For å være minst mulig synlig for musikerne Uniform definert av det internasjonale dirigentforbundet For å se slankere ut For å skjule svetten

12/12 Bli dirigent du også! Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Hvordan blir man profesjonell dirigent? Kjøper tryllestav og dukker opp på konsert Tar dirigentutdanning ved et universitet Leier et orkester og øver "Gir opp å spille bratsj"