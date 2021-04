Synes du noe virker kjent med denne logoen?

Ronja Michaelsen (21) og Stine Lau Hansen (24) kunne tenkt seg å kjøpe ølen. Foto: Heather Ørbeck Eliassen

– Det er jo «klipp og lim» fra brusen Solo, sier venninnene Ronja Michaelsen (21) og Stine Lau Hansen (24) som vi møter på gaten.

Som også innrømmer at de kanskje hadde kjøpt ølen på butikken dersom de så den i hyllen.

– Kanskje faktisk – bare for å smake fordi det hadde vært gøy.

Ringnes mener ølen «Oslo» likner for mye på deres varemerke Solo.

– Vi har nylig blitt oppmerksom på dette og synes det er litt ugreit, forteller pressesjef i Ringes som eier varemerket Solo som har vært i kontakt med bryggeriet.

– Vår opplevelse er at dette er et merke som skaper tette assosiasjoner til Solo, og vi synes det er ekstra ugreit at det blir brukt siden Solo er et alkoholfritt produkt, som blant annet er rettet mot mange barn.

– Dette er et merke som er ment for voksne, som et alkoholholdigprodukt.

Ringnes har bedt bryggeriet om å ta den ned fra butikkhyllen og avslutte produksjonen.

– Vi kommer til å følge det opp nå som ferien er over.

Ølen er å kunne kjøpe i Storbritannia og snart i Taiwan og Singapore.

Bryggeriet sier det er tilfeldig

Oslo Brewing Company som har laget ølen, skriver i en e-post til NRK at intensjonen ikke var å kopiere Solo.

– Rundt påske er det så mange produkter med smakstilsetning med smak av appelsin, og som er pakket i appelsinemballasje. Det er ganske unikt for Norge og Skandinavia, og derfor noe vi ønsket ta i bruk i denne ølen.

Duoen bak Oslo Brewing Company er fra USA.

– Som amerikanere er disse forskjellige tradisjonene i løpet av påsken veldig interessante for oss, skriver Dimitri Yogaratnam i Oslo Brewing Company videre.

Men nå som de er bedt om å endre designet til neste år, er det noe de vil gjøre dersom de velger å lansere ølen igjen.

Faksimile: Ølen heter Orange Soda Sour. Foto: Heather Ørbeck Eliassen

Markedsekspert mener det ikke er tilfeldig

Professor i markedsføring ved Norges Handelshøyskole, Tor W. Andreassen sier han ikke kan tro det er tilfeldig valg av etikett. Han mener det er et stunt for å få mer oppmerksomhet.

– Dette er ikke tilfeldig når så mange assosierer ølen med Solo, da må man spørre «Hvilken sten har dere levd under de siste årene for ikke å ha fått med seg Solo-merket»?.

– Solo har kjørt enormt mye reklame gjennom årene, så det tror jeg har null sannhetsverdi.

– De later som de er dumme for å få omtale, og får dermed gratis reklame av et produkt som sannsynligvis er «Made in a hurry».

Men tror likevel det er et engangsprodukt, og at få vil kjøpe den av rutine.

– Det er lite kreativt, samtidig har jeg lave kvalitetsforventninger til dette.

Ofte slår ikke disse produktene an, mener han.

Professor i markedsføring ved Norges Handelshøyskole, Tor W. Andreassen, mener det er et stunt for å få mer oppmerksomhet. Foto: Trygg Eliassen / Privat

Tror man det er samme kommersielle opprinnelse?

Knut Andreas Bostad i Patentstyret vil ikke si noe om den konkrete saken, men sier den kan likne litt på da O. Mathisen lanserte i februar i fjor sitronbrusen som fikk navnet Jallasprite, og møtte reaksjoner hos The Coca-Cola Company. Saken havnet i retten og de måtte betale Coca-Cola nesten 500.000 kroner.

Patentstyret sin hovedoppgave er å behandle søknader om beskyttelse av oppfinnelser, varemerker og design.

– Spørsmålet er om man vil tro det er samme kommersielle opprinnelse når man ser merkene, sier han.

Og forteller at dersom det er et merke som et innarbeidet eller kjent, så nyter det utvidet vern også for andre varer (og tjenester).

– For eksempel, selv om det er forskjellige kjøpere for drikke med og uten alkohol, så selges det samme sted i butikken.