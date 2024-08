– Det bør jo være trygt, men man sitter igjen med en dårlig magefølelse, sier Karoline Pedersen.

Hun er en norske swiftie som flyr til London neste uke for å se Taylor Swift opptre foran 90.000 fans på Wembley.

Men etter at Wien-konsertene ble avlyst på grunn av terrorplanlegging, har hun blitt usikker.

– Jeg vurderer om jeg i det hele tatt skal dra, og venter på om arrangørene sier noe, sier hun.

Karoline Pedersen (midten) med venninnene Kristine Eriksmoen og Karen Reistad utafor Friends arena i Stockholm. Foto: Privat

Pedersen kjøpte billett for få dager siden, og skal dra helt alene til en ny by. Nå får hun enda et stressmoment:

– Opplevelsen har blitt litt ødelagt for min del. Det er ikke noe hyggelig å skulle se seg over skulderen. Det gjør meg sint at en konsert som denne, der millioner av jenter har sagt at de faktisk føler seg trygge, skal bli omgjort til et sted for frykt.

Karoline Pedersen omtaler Swifts konserter som en plass man føler seg trygg. Foto: ANDRE DIAS NOBRE / AFP

Scotland Yard gjør risiko­vurdering

Ifølge planen skal Taylor Swift spille fem konserter på Wembley i London fra neste uke.

Torsdag gikk Scotland Yard ut og sa at britisk politi skulle vurdere sikkerheten rundt konsertene. Det har de nå gjort, og kommet frem til at hendelsene i Østerrike ikke vil påvirke konsertene i London.

Vurderingen kommer etter terrorfaren som førte til avlyste konserter i Østerrike denne uken.

Både kjemikalier og andre gjenstander som kobles til terrorplanene er funnet hjemme hos den pågrepne 19-åringen i Østerrike. Det østerrikske politiet anklager ham for å ha sverget troskap til IS, og leter etter flere mulige involverte i saken.

Wembley stadion er neste stopp på Eras-turneen til Taylor Swift. Foto: Thomson Reuters (Ikke bruk denne versjonen av bildet)

– Jeg tror det blir skjerpa

Swiftien Marie Molund Lexow skal også på konserten i London, men er ikke særlig bekymra.

Hun tror arrangørene vil være godt forberedt.

– Jeg tror det blir skjerpa. På grunn av alt som skjer i England og avlysningene i Wien så tipper jeg det er satt opp ekstra sikkerhet, sier hun.

Lexow har ikke tenkt tanken om å bli hjemme.

– Vi har booka brunsjer og middager og har antrekket klart, ler hun.