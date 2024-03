SVT om ESC: – Vi vet det kommer demonstrasjoner

SVT: Ebba Adielsson er underholdningssjef i SVT, som har fått ansvaret for å arrangere Eurovision-finalen. Foto: NRK

Torsdag ble det klart at Israel får være med i Eurovision-finalen i mai. Det ble offentliggjort gjennom en pressemelding fra den israelske rikskringkasteren.

Nå bekrefter også den svenske rikskringkasteren SVT at Israel får delta i finalen i Malmö i mai.

– Ja, vi har fått bekreftet at Israel skal være med. Låten ble godkjent i går, sier underholdningssjef i SVT, Ebba Adielsson.

Reaksjonene på Israels deltakelse har vært mange. Sverige har i likhet med Norge opplevd anti-israelske demonstrasjoner under delfinalene av ESC.

Men SVT er ikke særlig bekymret for sikkerheten. Adielsson peker på at Malmö var vertsby for finalen i 2013, da det også var demonstrasjoner rundt showet.

– Det var demonstrasjoner i 2013 også. Under Eurovision er det alltid noen som vil komme med sin mening om ulike saker. Vi vet at det kommer demonstrasjoner. Men politiet er godt forberedt og vi er trygge på at de kommer til å takle det på en bra måte, sier hun.

Adielsson tror erfaringene fra 2013 er viktige inn mot årets finale.

– Mange av dem som jobbet med det arrangementet, skal være med i år. Så vi har mye erfaring med oss.

Norge: I Norge har det vært mange protester mot Israels deltakelse i Eurovision. Foto: Hanna Johre

SVT: – Mange vil bli hørt nå

SVT sier de er svært fornøyd med organisasjonen som skal sørge for sikkerheten under ESC.

– ESC har siden september jobbet sammen med Malmö by, Malmö Arena, det lokale politiet og andre myndigheter. Vi føler det er en stabilitet rundt sikkerheten, sier Adielsson.

Eurovision Song Contest har i tillegg til all glitter og glamour et mål om å være upolitisk, selv om det fins mange eksempler på det motsatte. Russland har vært utestengt fra konkurransen etter deres invasjon og krigføring i Ukraina.

Og nettopp Ukraina vant Eurovision Song Contest i 2016 med en låt om situasjonen på Krim-halvøya.

– Er det vanskeligere å avholde finalen i år, på grunn av fokuset på Israels deltakelse?

– Det er veldig mange som ønsker å bli hørt nå. Vi får mange spørsmål om sikkerhet, men vi har jobbet med dette siden september. Vi forbereder så mye vi kan, for at dette arrangementet skal bli så trygt som mulig, sier hun.

Eden Golan fant veien til ESC gjennom en talentkonkurranse. Nå skal hun delta i finalen. Foto: EBU

MGP-klubben: – Naivt

Den norske Grand Prix-klubben reagerer kraftig på uttalelsene fra SVT.

– Det forundrer meg at de ikke tar sikkerheten mer på alvor. Det virker naivt, sier klubbleder Morten Thomassen.

Morten Thomassen, president i den norske Grand Prix-klubben. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Hvis jeg hadde vært terrorist og ville skade Israel, så vet jeg hvor jeg ville dratt. For å si det litt forferdelig.

MGP-klubben reagerer på at SVT sammenligner årets finale med finalen i 2013.

– De tror at ting er som i 2013? Det stemmer ikke. Det er et helt annet trusselnivå nå.

Thomassen sier flere i den norske MGP-klubben allerede har bestemt seg for å bli hjemme.

– De vil ikke reise når de ikke føler seg trygge.

Han sier også at han synes det er dårlig av den israelske rikskringkasteren å sende en 20 år gammel artist til å ta støyten for hva landet holder på med.

– Jeg synes det er uansvarlig, sier Thomassen.

Han viser blant annet til det nylige verdensmesterskapet i svømming, der en israelsk utøver ble pepet på da hun skulle få sin sølvmedalje.

– Det er hun som får svi. Hun blir syndebukken.