Sviktende seertall for Ski-VM på TV

1,17 millioner nordmenn fulgte femmila fra Lahti på NRK1 søndag, som dermed ble den mest sette øvelsen under årets Ski-VM.

Det er samtidig langt færre enn forrige Ski-VM i 2015, da 1,53 millioner nordmenn fikk med seg samme øvelse.

– Selv ikke Ski-VM og direktesendt sport er forskånet for medieutviklingen. I løpet av de siste to årene har den tradisjonelle TV-seingen gått noe ned, og det går også ut over seertallene for Ski-VM, sier medieanalytiker Håkon Lund Sørensen i NRKs analyseavdeling.

Antall tusen seere per øvelse Øvelse 2015 2017 Sprintfinaler, kvinner og menn 1000 852 Langrenn 15 km skiathlon, kvinner 1010 743 Langrenn 30 km skiathlon, menn 1265 905 Lagsprintfinaler, kvinner og menn 1377 877 10 km friteknikk, kvinner 763 545 15 km, menn 788 577 Stafett, kvinner 1065 787 Stafett, menn 1025 854 30 km, kvinner 1206 949 Laghopp, stor bakke 955 620 50 km, menn 1537 1171

Fortsatt høy seerandel

Andelen av TV-publikummet som fulgte øvelsene har imidlertid holdt seg noenlunde stabilt sammenlignet med 2015-VM.

– For de som fortsatt ser, har Ski-VM fortsatt en god posisjon, selv om det har gått et par hakk ned. Vi ser at bruken via NRK.no eller NRK TV har økt betraktelig siden Falun, men ikke nok til å kompensere for fallet i seertall på tradisjonell TV.

Selv om det er de yngre seerne som i størst grad har omfavnet digitale plattformer, er det ikke dermed gitt at de unge svikter Ski-VM.

– Vi ser for eksempel at Fotball-EM og Fotball-VM gir lineær seing et løft, også i de yngre gruppene. Sport er blant de programmene som har stått seg best i overgang fra lineært TV-konsum til strømming, sier Sørensen, som påpeker at sammenfallet med vinterferien også kan ha spilt inn på publikums interesse.

– Lineært eller strømming er underordna

OPTIMIST: NRKs sportsredaktør Egil Sundvor tror på en lys fremtid for vintersport, selv om seerne forlater tradisjonell TV. Foto: Knut Bry

– Det er på ingen måte mørkt, sier NRKs sportsredaktør Egil Sundvor.

Han tror noe av nedgangen kan ha å gjøre med at Norge stilte med færre store profiler i år enn i 2015.

– På den tida hadde vi Petter Northug som var i sitt ess. Det kan ha hatt en effekt. Men jeg tror det er mange flere denne gangen som har fulgt dette gjennom strømmer.

Sundvor tror endringen i seervanene vil stille nye krav til både arrangører og kringkastere om å tilpasse seg.

– Jeg tror det blir enda viktigere å utvikle både måten å fortelle historiene på og selve greinene. Men om folk ser lineært eller via strømming er underodna, det viktigste er at vi har et produkt folk er interessert i.