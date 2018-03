Jerry Williams var en stor og folkekjær artist i Sverige, men også i Norge gjorde han seg bemerket. Hans egentlige navn var Erik Fernström.

Han hadde et rikt rockerepertoar som han fremførte på ulike turneer og show. Han har gitt ut over 20 album og mottatt flere priser for sin musikk.

Turnerte sammen med The Beatles

I 1963 var Williams vokalist i bandet The Violents som turnerte sammen med The Beatles i Sverige. Etter det valgte han rollen som soloartist.

Jerry Williams skrev ikke så mange låter selv, men likte best å fremføre og tolke andres rockelåter, som blant annet John Lennons «working class hero» som han fremførte i programmet Lørdagsbilaget i NRK 1985.

– Inspirasjonskilde

Artisten Stephen Ackles oppdaget Jerry Williams via svensk antenne på tv som fikk inn SVT. Han ble en stor inspirasjonskilde for Ackles.

– Han var en ærlig rocker, gjorde alt riktig. Det var olajakke, olabukse og rett på scenen med utrolig masse energi. Til og med noe av det siste han gjorde nå i høst var rock'n roll med fullt trøkk, sier Ackles.

I SJOKK: artisten Stephen Ackles er en av mange rockere som fikk sjokk over nyheten om Jerry Williams bortgang. Foto: NRK

Ackles fikk aldri møte Williams, selv om de en årrekke hadde flere planer om turneer sammen, men som av ulike grunner aldri ble noe av.

– De gangene jeg pratet med ham på telefonen så la jeg alltid merke til at han hadde han et utrolig rikt språk, med skikkelig Stockholms-slang som hang igjen fra 50-årene, forteller Ackles.

– Visste ingenting

Stephen Ackles forteller at han i dag har vært i kontakt med flere av sine artistvenner i rockemiljøet, og de er alle i sjokk over meldingen om Jerry Williams bortgang.

– Han var Skandinavias største rockelegende, og ingen visste noen ting. Jeg snakket tidligere i dag med Linda Gail Lewis (søsteren til Jerry Lee Lewis) som kjente Williams godt, og hun er veldig lei seg, avslutter Ackles.

