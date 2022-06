Svensker mater ikke gjestene sine: – I Spania ville vi ringt politiet

– Det var utrolig sært. Vi satt oppe på rommet og hang, så sa kameraten min at han skulle stikke og spise, og så forsvant han i en time, mimrer komiker Javad El Bakali.

Han driver instagramkontoen @utlending.memes. Der har han laget humor ut av fenomenet. Han er også programleder i podkasten «Broren min», der han har pratet om #swedengate.

El Bakali har bakgrunn fra Marokko, der matkulturen er en helt annen.

– I min kultur blir det sett ned på hvis man har noen på besøk, og ikke har noe mat å tilby, forklarer han.

Javad El Bakali harselerer med #swedengate. Foto: @utlending.memes

– Ekstremt mange kjenner seg igjen, sier komikeren.

Han forteller at han har fått «haugevis» av meldinger etter han la ut memes om #swedengate.

For det er ikke bare svenskene som er gjerrige med maten.

– Det er jo akkurat sånn her og. Det er ikke typisk norsk kultur å inkludere spontane gjester over, sier han.

Javad El Bakali sier at han har fått flere meldinger fra unge foreldre som forklarer at grunnen til at de ikke har delt mat til andres barn er fordi de er engstelige over eventuelle allergier, og at de ikke vet hva slags mat som er halal og ikke.

Mens resten av verden nylig fant at nordmenn og svensker sjeldent byr på middag, har det lenge vært en kilde til humor blant innvandrere. Foto: @utlending.memes

Handler om kulturkræsj

Men hva er egentlig #swedengate?

Det hele startet med et enkelt spørsmål på nettstedet Reddit.

«Hva er det rareste folk har opplevd når de har besøkt noen, på grunn av deres kultur eller religion?»

En bruker fra Sverige fortalte en historie som har tatt fullstendig av på sosiale medier:

Et skjermbilde av det originale Reddit-innlegget som ble begynnelsen på #swedengap. Foto: Reddit

– Jeg husker da jeg var på middagsbesøk hos en venn. Mens vi lekte på rommet hans, ropte moren på han fordi det var tid for middag. Og hør her. Han ba meg VENTE på rommet hans til de hadde spist ferdig.

Det tok ikke lang tid før flere liknende historier dukket opp på sosiale medier. Folk fra andre land som aldri har opplevd det, reagerte med sjokk. Historien er delt over alt på sosiale medier nå.

Dermed ble ny internett-trend født: #swedengate.

Ida Evita de Leon er programleder i podkasten «Utlendingsnemnda». Hun synes #swedengate er fantastisk morsomt, men forklarer at vi har vår egen «Norwegian gate» her i landet og.

– Jeg vet ikke hvordan det er nå, men da jeg var ung måtte jeg ofte sitte på rommet når jeg var på besøk hos etnisk norske og de spiste middag.

Ida Evita de Leon er leder i Black History Month Norway og programleder i podkasten Utlendingsnemnda. Foto: Privat

Hun husker at maten alltid luktet skikkelig godt.

– Og jeg var skikkelig sulten, men fikk ikke noe mat. Ofte endte jeg opp med å bare dra hjem.

Moren til de Leon er født i Norge og faren er vokst opp i Trinidad og Tobago. Hun forteller at hjemme hos henne i oppveksten var det en såkalt «åpen hus-policy». Alt ble delt på, uavhengig om du var i familien eller gjest.

Hun tror ikke at det handler om at svensker og nordmenn er slemme eller ikke ønsker å dele maten sin, men at handler om en kulturkræsj.

– Skandinavisk kultur er veldig individualistisk. Man ser at i andre steder er den mer kollektivistisk.

Javad El Bakali tror hele Skandinavia deler (u)-kulturen. Foto: @utlending.memes

Verden reagerer med sjokk

Folk verden rundt har spurt seg: mater ikke svensker gjestene sine?

Den svenske forfatteren og aktivisten Lovette Jallow synes det er morsomt at resten av verden har funnet ut av noen svensker ikke mater sine barns venner.

Hun har selv opplevd noe liknende, skriver Jallow på Twitter.

Hun var på besøk hos en venn og da de fikk beskjed om at middagen var klar, ble hun henvist til rommet av foreldrene for å vente mens familien spiste middag.

Dagligvarekjede Lidl har benyttet #swedengate til å reklamere for pølser. Foto: Skjermbildet 03.06.2022 / Lidlsve/Instagram

Hun ble sjokkert. Det var ikke sånn det fungerte hjemme hos henne.

Lovette Jallow forteller at det er store kulturforskjeller når det gjelder gambiske og svenske hjem. Foto: @lovettejallow / Twitter

– I vårt gambiske hjem får alle mat. Jeg skrev om dette fenomenet i boken min fordi da jeg kom fra Gambia var dette en selvfølge. For en kultursjokk det var for meg. Kun innvandrere i Sverige vil dele maten sin med deg.

Kjente fjes som Zara Larsson har også delt sine tanker.

– Typisk svensk kultur, skriver popstjernen.

Hun skriver i et annet innlegg at dette er noe som kun skjer med barn.

– Det er ikke uvanlig at du var hos en venn og de etterlot deg på rommet sitt eller ba deg om å dra hjem for å spise siden du bor to minutter unna. Det er galskap men sant.

Musiker og popstjerne Zara Larsson kaller det for typisk svensk kultur. Foto: @zaralarsson / Twitter

Diverse folk fra andre land har reagert sterkt på disse historiene.

– Dette kunne ALDRI skjedd i Italia, skriver en bruker.

– I Spania tror jeg at vi ringer politiet hvis dette skjer, skriver en annen.

– Jeg er fra USA. Dette konseptet med å bevisst ikke mate en gjest er bokstavelig talt utenkelig.

Svenskene forsvarer seg

Det er ikke alle som synes det er en så stor sak som folk på internett skal ha det til.

En Instagram-bruker har laget en oversikt over hvor sannsynlig det er at du vil få mat når du er på besøk hos noen, basert på hvilket land du er i. Foto: Skjermbildet / Instagram/loverofgeography

Linda Johansson fra Sverige har skrevet en kommentar i den britiske nettavisen The Independent der hun forsvarer praksisen.

Hun skriver blant annet at da hun vokste opp i Gøteborg, var det vanlig at hun ikke fikk middag mens hun var på besøk hos venner.

Hun mener det handlet mer om at foreldrene ikke ønsket å ødelegge eventuelle middagsplaner hun måtte ha med sin egen familie.

– Jeg fortsatte bare å leke for meg selv mens den andre familien spiste middag.

Likevel mener hun at det ikke er sånn lenger.

– I dag vil du mest sannsynlig få mat. Det er ikke sånn som det var for 20, 30 eller 40 år siden da jeg vokste opp.